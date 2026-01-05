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Así operan las redes de falsos colombianos que buscan llegar a Europa: el negocio desde las sombras

Los delincuentes se aprovechan de la exención de visado hacia Europa. Los dominicanos son los más implicados.

Noticias RCN

mayo 01 de 2026
09:05 p. m.
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Las autoridades migratorias enfrentan un fenómeno alarmante: redes criminales organizadas están facilitando que ciudadanos extranjeros obtengan documentos de identidad colombianos auténticos, pero tramitados con información falsa; para viajar libremente a Europa evadiendo requisitos de visado.

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El caso más reciente ocurrió en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, donde dos dominicanos fueron expulsados al intentar viajar con residencias españolas falsas.

Casi mil casos en los últimos años

Según cifras oficiales de Migración Colombia, desde 2021 se han detectado 965 casos de obtención fraudulenta de identidad. De este total, más de 850 casos corresponden a ciudadanos dominicanos que intentaron hacerse pasar por colombianos para aprovechar la exención de visa que se mantiene con países europeos.

“En Europa no nos exigen visa y estos ciudadanos están aprovechando justamente esa situación”, explicó Gloria Esperanza Arriero López, directora de la entidad. El procedimiento de detección incluye entrevistas rigurosas donde se evalúan inconsistencias en el acento y conocimientos básicos sobre Colombia (símbolos patrios, el himno nacional, etcétera).

Los dominicanos son los más implicados

Lo más preocupante del fenómeno es la sofisticación de las mafias organizadas detrás de este fraude millonario. Estas redes criminales han logrado infiltrarse en el sistema oficial para expedir documentos genuinos.

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Se han desarticulado estas mafias que lamentablemente expiden documentos verdaderos porque son documentos emitidos por la registraduría para estos ciudadanos.

Aunque muchas de estas personas ingresan inicialmente como turistas, las inconsistencias en sus itinerarios y documentación complementaria han permitido identificarlos. Por eso, las autoridades han reforzado sus protocolos de seguridad implementando análisis de acento, verificación exhaustiva de datos y equipos especializados en grafología y biometría.

Solo durante el último año, cerca de 180 casos han sido descubiertos, evidenciando que el problema continúa activo. Las investigaciones se concentran ahora en desmantelar completamente estas redes que operan desde el interior de las instituciones encargadas de expedir documentos oficiales, representando un desafío significativo para la seguridad migratoria y sus relaciones internacionales con Europa.

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