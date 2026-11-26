Super Astro Sol realizó este jueves 26 de noviembre de 2026 un nuevo sorteo en Colombia. Quienes participaron pueden revisar su tiquete para saber si acertaron el número y el signo zodiacal de la jornada.

El juego también entrega premios por acertar las últimas dos o tres cifras, siempre que coincida el signo.

Resultado del Super Astro Sol hoy, 26 de noviembre de 2026

Número ganador: XXXX.

Signo zodiacal ganador: XXXXX.

Antes de comparar su apuesta con el resultado, revise que el comprobante corresponda al sorteo Sol de este jueves. La fecha y la modalidad aparecen en el tiquete. Si la combinación comienza con cero, ese dígito también cuenta para el premio principal.

Para revisar los premios por terminación, compare las cifras desde el final del número. Por ejemplo, si la combinación ganadora fuera 1234, las terminaciones serían 234 y 34.

En ambos casos, las cifras deben aparecer en ese orden y el signo de la apuesta debe ser el mismo que salió en el sorteo.

¿Cómo se juega Super Astro Sol y cuánto paga el premio mayor?

Para participar, el jugador escoge un número de cuatro cifras, selecciona un signo del zodiaco y elige el sorteo Super Astro Sol. El operador también ofrece una modalidad para apostar el mismo número con los doce signos. El valor mínimo por tiquete es de $500 y el máximo por apuesta es de $10.000.

El premio mayor paga 42.000 veces el valor base apostado cuando coinciden las cuatro cifras y el signo zodiacal. Si el jugador acierta las tres últimas cifras y el signo, el pago equivale a 1.000 veces la base de la apuesta. Con las dos últimas cifras y el signo, el multiplicador es de 100.

Si encuentra una coincidencia, conserve el comprobante y consulte los canales oficiales de Super Astro para conocer el procedimiento de cobro según el valor del premio obtenido.