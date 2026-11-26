La violencia volvió a golpear al departamento del Cauca. Dos patrulleros de la Policía Nacional, ambos de 22 años, fueron asesinados en un ataque atribuido a las disidencias de las Farc en el municipio de Padilla, mientras acompañaban la entrega de un parque para niños. Uno de ellos era el barranquillero Kevin David Torres, cuya familia lo esperaba en diciembre para celebrar la Navidad.

Según la información conocida, los uniformados fueron atacados con ráfagas de fusil cuando cumplían labores de acompañamiento durante una actividad comunitaria. El hecho provocó consternación entre sus seres queridos y la comunidad que hoy lamenta la muerte de dos jóvenes policías que apenas iniciaban su carrera institucional.

Una familia marcada por la tragedia

En el barrio Villa San Pedro, en Barranquilla, familiares y vecinos recuerdan con cariño a Kevin David Torres. Su familia se aferra a los últimos recuerdos compartidos con él antes de que fuera enviado al Cauca.

Entre lágrimas, sus allegados evocan los momentos cotidianos que compartían con el joven patrullero, quien solía llegar a casa para abrazar y jugar con sus seres queridos. Las calles del sector donde creció fueron testigo de sus sueños y de su decisión de ingresar a la Policía en busca de mejores oportunidades para él y su familia.

Sus familiares recuerdan que Kevin veía en la institución una forma de construir un futuro más estable y sacar adelante a quienes más quería.

Cuestionamientos por el envío de policías recién graduados

El dolor de la pérdida también ha estado acompañado de preguntas sobre las condiciones en las que los jóvenes uniformados prestaban servicio. Familiares del patrullero expresaron su inconformidad al señalar que tanto Kevin como su compañero llevaban apenas un año en la Policía y consideraron que fueron enviados a una de las zonas más complejas del país en materia de orden público.

La muerte del uniformado deja además una tragedia familiar. Kevin David Torres era padre de un niño de cuatro años y su esposa tiene cuatro meses de embarazo, por lo que el patrullero no alcanzará a conocer al hijo que esperaba junto a su familia.

Mientras avanzan las investigaciones para esclarecer los responsables del ataque, en Barranquilla sus seres queridos intentan asimilar una pérdida que convirtió la ilusión de un reencuentro navideño en una profunda tragedia.