En 2026 tenemos que volver a las calles: ¡NO MÁS JEP, NO MÁS IMPUNIDAD PARA LAS FARC! No podemos ceder la calle. Allí levantamos nuestra voz y después ganamos en las urnas. Tan claro como eso.

Me siento orgulloso de haber estado en el lugar correcto de la historia. Voté NO en el plebiscito porque advertimos que ese modelo traería impunidad. 6.431.376 colombianos dijimos NO. El tiempo pasó, pero mi posición no cambió: la justicia no puede convertirse en premio para los victimarios.

Indigna ver escenas de familiaridad entre funcionarios de la JEP y los cabecillas de las FARC. La actuación de la magistrada Julieta Lemaitre Ripoll durante una audiencia con Rodrigo Londoño, “Timochenko”, merece cuestionamiento público. “Tomémonos un tinto, Timo”, magistrada. Mientras algunos conversan con familiaridad, miles de víctimas siguen cargando el dolor de haber perdido hijos, padres y hermanos. Las formas también son respeto por las víctimas.

Y hablemos del dinero. La JEP cuesta cientos de miles de millones de pesos cada año. Colombia tiene derecho a exigir resultados, no burocracia interminable.

Las víctimas ya tuvieron que ver a antiguos integrantes de las FARC llegar al Congreso. Ahora deben contemplar sanciones restaurativas frente a crímenes como secuestros y reclutamiento de menores.

Podrán llamarlo justicia restaurativa. Yo lo cuestiono.

Presidente Abelardo: el mensaje político que quienes votamos NO defendimos en el plebiscito es claro. No queremos un simple recorte presupuestal. Quienes exigimos terminar la JEP debemos hacerlo por las vías constitucionales.

No cedamos las calles.

Por las víctimas. Contra la impunidad. ¡NO MÁS JEP!