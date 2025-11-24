CANAL RCN
Opinión

Hoy los líderes impulsan el cambio desde la cultura

La verdadera transformación digital no empieza en la nube, sino en la cultura. Durante años confundimos digitalización con tecnología: plataformas, datos, automatización.

Juan Esteban Jaramillo
noviembre 24 de 2025
04:35 p. m.
Pero la evidencia es clara: los proyectos digitales no fracasan por el software, sino por las personas. Según McKinsey (2024), el 70% de las transformaciones digitales no alcanzan sus metas, y el principal obstáculo no es técnico, sino cultural.

He acompañado procesos de cambio en organizaciones de distintos sectores y escalas. Cuando la conversación se centra en qué herramienta comprar, el impacto es limitado. Cuando se centra en cómo trabajamos, decidimos y colaboramos, la mejora es exponencial. Un ERP ordena; una cultura de aprendizaje acelera.

Cinco palancas para mover la cultura (y destrabar la digitalización)

1. Propósito claro y compartido.

La cultura se mueve con significado. Conectar la transformación con un propósito —mejorar la experiencia del cliente, agilizar operaciones o tomar decisiones basadas en datos— alinea voluntades y reduce resistencias. Un estudio de Deloitte (2023) muestra que las empresas guiadas por propósito tienen un 42% más de probabilidad de lograr una transformación exitosa.

2. Liderazgo ejemplar y visible.

Los equipos no aprenden de los discursos, aprenden de los comportamientos. El comité directivo debe modelar las nuevas prácticas: decisiones basadas en datos, apertura al error inteligente, feedback continuo. Según Harvard Business Review (2024), los líderes que comunican y practican nuevos hábitos multiplican por tres la velocidad de adopción del cambio.

3. Gobierno del cambio y métricas de hábitos.

No basta con medir entregables; hay que medir adopción y colaboración. Lo que no se mide, no mejora. Las métricas de cultura —como interacciones entre áreas o participación en aprendizaje continuo— son hoy indicadores estratégicos de madurez digital.

4. Diseño del trabajo para la colaboración.

La cultura se construye en la tarea. Equipos multidisciplinarios, metodologías ágiles y rituales breves crean el terreno donde la tecnología realmente entrega valor.

5. Aprendizaje continuo, aplicado al negocio.

La formación tradicional informa; el aprendizaje experiencial transforma. Casos reales, sprints corporativos y acompañamiento de mentores convierten el aula en motor de cambio. En ESIC Medellín lo llamamos Transformative Learning: un ecosistema que integra teoría, práctica y desafíos reales para acelerar resultados.

 

De “proyecto de TI” a “movimiento cultural”

Cada iniciativa digital debería pensarse como un movimiento cultural con cuatro frentes coordinados: tecnología, modelo operativo, talento y cliente. Cuando estas capas avanzan juntas, el cambio deja de ser una ola y se convierte en ADN competitivo.

Medellín: laboratorio vivo de transformación

Medellín ha hecho de la innovación un propósito compartido. En este entorno, las empresas de la región tienen una oportunidad única: convertir la cultura en su ventaja diferencial. En ESIC Medellín, trabajamos con fundadores y aliados empresariales para llevar retos reales al aula y devolver soluciones accionables al negocio. Así, la educación ejecutiva deja de ser un evento y se convierte en una palanca de ejecución.

Un puente entre cultura y ejecución

Desde ESIC Medellín, diseñamos programas que integran liderazgo, datos, experiencia de cliente y agilidad. En el Executive Program en Transformación Digital y People Leadership, unimos dos necesidades urgentes: fortalecer el liderazgo humano —que inspira, comunica y acompaña— y consolidar capacidades digitales para decidir con datos y rediseñar procesos con foco en el cliente.

La transformación no ocurre cuando instalamos una plataforma, sino cuando cambiamos las conversaciones, los hábitos y los símbolos de poder. Nuestro mayor legado como líderes no será el software que implementamos, sino la cultura que dejamos.

