Hoy los líderes impulsan el cambio desde la cultura

Pero la evidencia es clara: los proyectos digitales no fracasan por el software, sino por las personas. Según McKinsey (2024), el 70% de las transformaciones digitales no alcanzan sus metas, y el principal obstáculo no es técnico, sino cultural.

He acompañado procesos de cambio en organizaciones de distintos sectores y escalas. Cuando la conversación se centra en qué herramienta comprar, el impacto es limitado. Cuando se centra en cómo trabajamos, decidimos y colaboramos, la mejora es exponencial. Un ERP ordena; una cultura de aprendizaje acelera.

Cinco palancas para mover la cultura (y destrabar la digitalización)

1. Propósito claro y compartido.

La cultura se mueve con significado. Conectar la transformación con un propósito —mejorar la experiencia del cliente, agilizar operaciones o tomar decisiones basadas en datos— alinea voluntades y reduce resistencias. Un estudio de Deloitte (2023) muestra que las empresas guiadas por propósito tienen un 42% más de probabilidad de lograr una transformación exitosa.

2. Liderazgo ejemplar y visible.

Los equipos no aprenden de los discursos, aprenden de los comportamientos. El comité directivo debe modelar las nuevas prácticas: decisiones basadas en datos, apertura al error inteligente, feedback continuo. Según Harvard Business Review (2024), los líderes que comunican y practican nuevos hábitos multiplican por tres la velocidad de adopción del cambio.

3. Gobierno del cambio y métricas de hábitos.

No basta con medir entregables; hay que medir adopción y colaboración. Lo que no se mide, no mejora. Las métricas de cultura —como interacciones entre áreas o participación en aprendizaje continuo— son hoy indicadores estratégicos de madurez digital.

4. Diseño del trabajo para la colaboración.

La cultura se construye en la tarea. Equipos multidisciplinarios, metodologías ágiles y rituales breves crean el terreno donde la tecnología realmente entrega valor.

5. Aprendizaje continuo, aplicado al negocio.

La formación tradicional informa; el aprendizaje experiencial transforma. Casos reales, sprints corporativos y acompañamiento de mentores convierten el aula en motor de cambio. En ESIC Medellín lo llamamos Transformative Learning: un ecosistema que integra teoría, práctica y desafíos reales para acelerar resultados.

De “proyecto de TI” a “movimiento cultural”

Cada iniciativa digital debería pensarse como un movimiento cultural con cuatro frentes coordinados: tecnología, modelo operativo, talento y cliente. Cuando estas capas avanzan juntas, el cambio deja de ser una ola y se convierte en ADN competitivo.

Medellín: laboratorio vivo de transformación

Medellín ha hecho de la innovación un propósito compartido. En este entorno, las empresas de la región tienen una oportunidad única: convertir la cultura en su ventaja diferencial. En ESIC Medellín, trabajamos con fundadores y aliados empresariales para llevar retos reales al aula y devolver soluciones accionables al negocio. Así, la educación ejecutiva deja de ser un evento y se convierte en una palanca de ejecución.

Un puente entre cultura y ejecución

Desde ESIC Medellín, diseñamos programas que integran liderazgo, datos, experiencia de cliente y agilidad. En el Executive Program en Transformación Digital y People Leadership, unimos dos necesidades urgentes: fortalecer el liderazgo humano —que inspira, comunica y acompaña— y consolidar capacidades digitales para decidir con datos y rediseñar procesos con foco en el cliente.

La transformación no ocurre cuando instalamos una plataforma, sino cuando cambiamos las conversaciones, los hábitos y los símbolos de poder. Nuestro mayor legado como líderes no será el software que implementamos, sino la cultura que dejamos.