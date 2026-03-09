CANAL RCN
Colombia

Desaparece el Partido Comunes de los exFarc al no alcanzar el umbral del 3% en las elecciones legislativas

El movimiento político no obtuvo ninguna curul en el Congreso. Sandra Ramírez no alcanzó el umbral del 3% de la votación nacional.

Desaparece el Partido Comunes de los exFarc al no alcanzar el umbral del 3% en las elecciones legislativas
Foto: AFP

Noticias RCN

marzo 09 de 2026
09:59 p. m.
Exguerrilleros de las Farc ratificaron en las últimas horas su "compromiso indeclinable" con el acuerdo de paz de 2016, luego de desaparecer como partido político, tras obtener un resultado por debajo del mínimo requerido en las elecciones legislativas.

El histórico pacto que desarmó al entonces grupo rebelde más poderoso del continente permitió a sus miembros crear el partido Comunes y les garantizó 10 escaños en el Congreso desde 2018 hasta 2026.

Al perder el beneficio, debían someterse a las urnas en las elecciones del domingo para mantener sus asientos en el legislativo.

¿Por qué desapareció el Partido Comunes de los exFarc?

En los comicios ninguno de los 17 candidatos fue elegido, ni la coalición a la que pertenecían superó el umbral necesario para mantener el reconocimiento como partido.

A pesar del resultado, "refrendamos nuestro compromiso indeclinable con la implementación integral del Acuerdo Final de Paz", expresaron los miembros de Comunes en un comunicado.

Seguiremos caminando la palabra y trabajando día a día para que la paz sea una realidad en cada rincón de Colombia.

El resultado del Partido Comunes en las urnas

La colación de la que hizo parte Comunes el domingo apenas obtuvo el 0,5 de los votos para el Senado y el 0,2% para la cámara baja.

"Rebuscarse el voto no ha sido fácil", dijo una semana antes de las elecciones Sandra Ramírez, la única candidata del partido al Senado.

Expertos consideran que el electorado rechaza que los exguerrilleros no paguen cárcel por sus crímenes, como lo estipula el acuerdo.

La cúpula de las Farc fue condenada a ocho años de trabajos y actividades de reparación de las victimas por más de 21.000 secuestros el año pasado. Además esperan sentencias por otros crímenes de guerra y de lesa humanidad como el reclutamiento de menores.

