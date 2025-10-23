Del marketing digital a la dirección digital: cuando los clics ya no bastan

Durante años, el marketing digital fue visto como un asunto técnico: diseñar campañas, administrar redes o medir conversiones. Pero hoy esa mirada ya no basta. En un contexto donde el 74 % de las organizaciones sitúan la transformación digital entre sus tres prioridades estratégicas, las empresas requieren líderes que piensen digitalmente, no solo que ejecuten tácticas.

El marketing digital dejó de ser un departamento aislado: es ahora un lenguaje estratégico que atraviesa toda la organización. Desde la gestión del talento hasta las finanzas, la transformación exige directivos capaces de entender cómo los datos, la tecnología y la experiencia del cliente se integran para generar valor sostenible. No por casualidad, entre el 70 % y el 95 % de las iniciativas de transformación digital fracasan, lo que evidencia que el reto ya no es técnico, sino de liderazgo y visión empresarial.

En ESIC lo comprobamos todos los días. El éxito de una empresa no depende de su presupuesto en pauta o del uso de inteligencia artificial, sino de su mentalidad digital. Una visión que conecta métricas con estrategia, agilidad con propósito y análisis con empatía.

Las compañías buscan hoy profesionales que comprendan el marketing digital como instrumento de liderazgo y competitividad, no como oficio aislado. En sectores tan diversos como la banca, el retail o la salud, los equipos más exitosos son aquellos que logran traducir información en decisiones y decisiones en experiencias que fortalecen la relación con el cliente.

Esta evolución también implica un cambio en la educación. Formar a los nuevos profesionales del marketing ya no consiste en enseñarles a dominar plataformas, sino en desarrollar pensamiento crítico, capacidad analítica y criterio empresarial. En otras palabras: pasar del hacer al dirigir.

Por eso, en ESIC impulsamos una nueva generación de líderes globales. Nuestro Pregrado en Dirección de Marketing Global prepara a los estudiantes para comprender el negocio desde una mirada estratégica e internacional, donde la tecnología, los datos y la creatividad se convierten en herramientas para dirigir con propósito. Un programa diseñado para quienes quieren dejar de seguir tendencias y empezar a crearlas.

Porque en la economía digital, el verdadero diferenciador no está en saber programar un anuncio, sino en interpretar el contexto, anticipar los cambios y tomar decisiones con visión humana.

Eso, precisamente, es lo que distingue a quienes dirigen el futuro de quienes solo ejecutan el presente.