Bonka regresa 20 años después: así viven su reencuentro y los preparativos para sus conciertos en Bogotá

La agrupación Bonka, uno de los grandes íconos del tropipop colombiano de los años 2000, se reencuentra dos décadas después para ofrecer dos shows que ya agotaron la primera fecha y están cerca de llenar la segunda.

En una conversación con José Manuel Acevedo, los integrantes recordaron cómo nació el proyecto, cómo viven este regreso y qué significa volver a tocar juntos después de tantos años.

El grupo —que comenzó cuando sus integrantes tenían 14 años— asegura que más que una reunión, este reencuentro ha sido “como congelar el tiempo”. Aunque hoy cada uno tiene vidas, profesiones y responsabilidades distintas, en el estudio volvió a aparecer la misma complicidad, los mismos chistes y la misma energía que los convirtió en referentes.

“Muchos dejamos de tocar por 10 o 15 años, pero fue como montar en bicicleta”, contaron mientras describían los dos meses de ensayos diarios para ensamblarse de nuevo como banda. Para todos, volver a tocar juntos ha sido “terapia pura”.

Una historia que empezó en un colegio y terminó en himnos del tropipop

Bonka recordó también su origen: un concurso escolar los obligó a escoger nombre, y entre más de 50 ideas fue el nombre de una tienda —Bonka— el que terminó definiendo a la banda. De ahí en adelante vinieron éxitos como ‘La Mona’, ‘El Problemón’, ‘Tragamonedas’ y ‘Tarde de abril’, canciones que aún hoy se escuchan en fiestas, graduaciones y playlists de nostalgia.

“Era una época tan bonita que casi todo lo que lanzábamos funcionaba”, recordaron. Para ellos, ese boom fue un momento irrepetible de la música colombiana.

El regreso: dos Movistar Arena y un público que nunca se fue

A veinte años de sus inicios, el grupo dice que todavía no se cree lo que está pasando: dos Movistar Arena llenos con miles de fanáticos que quieren revivir los clásicos que marcaron a toda una generación.

La amistad, dicen, nunca se perdió. Lo que sí se transformó fueron sus vidas: algunos se dedicaron a la música, otros al mundo corporativo o a la tecnología, pero todos coinciden en que reencontrarse en un estudio fue retomar un vínculo que nunca se rompió.

Consejos para las nuevas generaciones de músicos

Los integrantes aprovecharon el diálogo para dejar un mensaje a los jóvenes que sueñan con vivir de la música:

“La música es una maratón, no una carrera de 100 metros”

“La disciplina es fundamental, igual que entender la industria”

“Las oportunidades existen, hoy subir música es gratis”

“Hay que perseverar incluso cuando las cosas no se den rápido”

El reencuentro será en vivo

Tras cantar fragmentos de sus clásicos durante la entrevista, Bonka cerró con una invitación clara: el 12 y 13 de diciembre se revivirá una era completa del tropipop colombiano.

“Si quieren oír más, los esperamos en el Movistar Arena”, dijeron entre risas.