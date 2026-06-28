Inclusión financiera con nombre de mujer

Sin embargo, cuando llega el momento de acceder a oportunidades económicas, los números cuentan otra historia.

Según el DANE, en febrero de 2026 la tasa de desempleo femenino fue del 11,7%, mientras que la de los hombres se ubicó en el 7,4%. Y aunque las mujeres avanzan en formación y capacidades, todavía encuentran más barreras para acceder al empleo, al liderazgo y al financiamiento. No es una falta de talento. Es una falta de oportunidades.

Esta realidad debería preocuparnos mucho más de lo que lo hace porque cada vez que una mujer encuentra obstáculos para poner en marcha una idea de negocio, para acceder a crédito o para hacer crecer su empresa, no solo pierde ella. También pierde su familia, su comunidad y la economía del país.

Durante años hemos hablado de equidad como un asunto de justicia social. Y lo es. Pero también es una decisión inteligente desde el punto de vista económico. Los países y las organizaciones que amplían las oportunidades para las mujeres fortalecen su capacidad de innovar, generar empleo y crear bienestar.

Lo vemos todos los días en los territorios. Kellys Johana Galindo Jiménez comenzó su camino empresarial en El Bagre, Antioquia, trabajando como auxiliar empírica en una oficina contable. Con esfuerzo, formación y acceso a recursos logró construir su propia empresa. Hoy, Asecontry Servicios y Soluciones genera empleo, recibe practicantes universitarios y aporta al desarrollo de su región.

Su historia no es excepcional. Es una muestra de lo que ocurre cuando una mujer encuentra las condiciones necesarias para desarrollar su potencial.

En Interactuar hemos acompañado a miles de empresarias que demuestran que el emprendimiento femenino no necesita privilegios ni tratamientos especiales. Necesita oportunidades: acceso a financiación, a formación, a redes de apoyo y a organizaciones que crean en sus capacidades.

Por eso hemos decidido incorporar la diversidad, la equidad y la inclusión como parte de nuestra estrategia de largo plazo. No porque sea una tendencia empresarial, sino porque estamos convencidos de que las organizaciones tienen la responsabilidad de construir entornos donde más personas puedan participar, crecer y aportar.

Según la Universidad EAFIT, solo el 36% de las grandes empresas colombianas tiene la equidad de género como prioridad estratégica. Ese número debe aumentar si queremos seguir creciendo y fortaleciendo la economía.

La conversación sobre equidad no debería centrarse únicamente en cuántas mujeres ocupan cargos directivos o participan en juntas. También debería preguntarse cuántas pueden acceder a oportunidades para emprender, crecer y sostener sus negocios en el tiempo.

Todavía existe una deuda. Pero también existe una oportunidad enorme. Una oportunidad para que empresas, entidades financieras, gremios y organizaciones sociales trabajemos juntos para derribar barreras que durante años parecieron normales.

Cuando una mujer avanza, rara vez avanza sola. Con ella avanzan su familia, su comunidad y, muchas veces, toda una región. La inclusión financiera con nombre de mujer no debe ser una causa de unos pocos. Es una condición necesaria para construir una economía más fuerte, más competitiva y con mayores oportunidades para todos.