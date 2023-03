Moral flexible

No se trata de la valoración subjetiva de las conductas, eso por lo menos sería censura o persecución que en el mundo de hoy es absolutamente inaceptable, hablamos del consenso que tienen los humanos sobre actuaciones que son consideradas delitos y que se castigan por la gravedad de sus consecuencias.

Ese consenso nos hace viables y de alguna manera nos diferencia de los animales. Distinto a la selva en las sociedades civilizadas matar, robar, violar, se castigan y para eso desde el principio de los tiempos los hombres pensaron en las leyes y en quienes se encargarían de hacerlas cumplir.

Surgió el derecho como garante de la justicia y la justicia como la luz que esclarece las tinieblas. Pero si comenzamos a banalizar actuaciones castigadas por la justicia, el camino empieza a ser cada vez más oscuro. Por eso alguien debería explicarles a los colombianos porqué se le dio tratamiento de "rockstar" a la señora Aida Merlano tras ser deportada desde Venezuela. Merlano está condenada por corrupción al sufragante, concierto para delinquir, tráfico ilegal de armas, violación de topes electorales y además es investigada por fugarse de la cárcel en 2019.

A pesar de este prontuario, se le permitió dar declaraciones a la prensa en las que aprovechó para criticar a los tribunales que la condenaron, una general de la República se encargó de recibirla con una condescendencia sorprendente y para rematar el cuadro, la oficial y otros funcionarios encargados de darle la bienvenida posaron para fotos como si se tratara de un personaje digno de admirar. No sorprende entonces que esos mismos funcionarios le hayan ayudado a cargar su costosa cartera mientras caminaba por los pasillos del aeropuerto El Dorado con ínfulas de diva. Por momentos parecía la llegada al país de un “figurón” de la farándula y no de una condenada prófuga de la justicia.

Casi al tiempo que el país observaba este espectáculo difícil de asimilar, otro peor se fraguaba en Ibagué. De verdad tan indignante como absurdo, a mí me dolió el corazón porque me recordó lo inverosímil que puede ser la realidad de este país, pero también lo triste e injusta.

Un personaje condenado por la Corte Suprema de Justicia por ser el determinador de uno de los magnicidios más grandes en la historia de la República apareció en público en medio de un acto político aprovechando la libertad condicional de la que goza por haber cumplido las tres cuartas partes de su condena. El personaje es Alberto Santofimio Botero.

La víctima del magnicidio, Luis Carlos Galán. Quienes nos resistimos a olvidar no nos cansaremos de recordar la tenebrosa alianza entre políticos y mafiosos que terminó en crímenes tan atroces como el asesinato de Galán. Los de mi generación aún no nos reponemos de semejante pérdida y nos resistimos a aceptar que los responsables de este asesinato ahora vengan cargados de cinismo a darnos lecciones de honradez. Es un insulto, una bofetada a la memoria del líder liberal, a su familia, a quienes creímos en sus ideas y sobre todo a la verdad. Y esta última es intocable.

Pretenderán "normalizar" este tipo de hechos, creerán que el tiempo lo borra todo, que las nuevas generaciones no saben y que los viejos olvidan, pero no es así, siempre habrá alguien que les recuerde el deshonroso lugar que ocupan en la historia de este país.

Si quienes delinquen no les temen a las decisiones de los jueces, por lo menos que sepan que el castigo social es ineludible y que hay ciudadanos capaces de defender la majestad de la justicia.

Nadie pide algo que no esté dentro de la ley, pero un poco de indignación no vendría mal, solo un poco sería suficiente para convencernos de que realmente la justicia no es solo para los de ruana y que no tenemos moral flexible.