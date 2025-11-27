Avances y propuestas sobre el Compromiso de Medellín, una agenda común

El Compromiso de Medellín, alcanzado en la pasada edición del Foro Iberoamericano de las Mipymes, ordenaba la agenda Iberoamericana para estas empresas de importancia vital en la región en ejes muy concretos: formación e internacionalización; digitalización con enfoque inclusivo; financiamiento; simplificación y armonización normativa; sostenibilidad y transición ecológica; e impulso a la agroindustria de pequeña escala y sus cadenas de valor. En esencia, un inventario de prioridades público-privadas para productividad, competitividad, formalización e inserción externa de las mipymes.

Todo ello estará representado en un intenso y exclusivo programa de debates, charlas detonantes y compromisos de acción público-privada en torno a conceptos clave para las mipymes como el Territorio, el Talento, y la Transformación, que son los ejes centrales de las sesiones del VII Foro Iberoamericano de la Mipyme que se celebra en Tenerife, Islas Canarias, los próximos 27 y 28 de noviembre. Un Foro que forma parte del Camino a la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno en noviembre de 2026 en Madrid.

El sector privado de Iberoamérica ha hecho un balance previo a las sesiones del Foro, analizando el grado de desarrollo y cumplimiento del Compromiso de Medellín en sus organizaciones mediante una encuesta. Organizaciones empresariales, las del Consejo de Empresarios Iberoamericanos-CEIB y las de la Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios-FIJE, que representan a más de 33 millones de empresas en la región. Los resultados muestran que la ejecución más intensa se concentra en formación y capacitación y en digitalización aplicada, seguidas por comercio exterior e internacionalización. La incidencia para simplificar marcos normativos y la prioridad explícita de sostenibilidad aparecen como frentes activos, aunque con una intensidad algo menor y más desigual.

De hecho, los datos son clarificadores. De una valoración de 0 a 5 en promedio del conjunto, obtenemos resultados en formación/capacitación de un 4,24, en digitalización/adopción de herramientas el 3,90 y en comercio exterior/internacionalización, 3,52. Los avances en simplificación normativa/tributaria un 3,38 y los referidos a sostenibilidad/transición ecológica el 3,29.

La narrativa que se desprende de los datos de la encuesta apunta a que, en lo referente a la ejecución de los puntos del Compromiso, es en Formación y asistencia técnica especializada donde encontramos el terreno más sólido. Las organizaciones reportan altos niveles de esfuerzo y efectividad percibida cuando se trata de entrenar a mipymes en competencias para productividad, gestión, internacionalización y uso de tecnologías. Esto encaja punto por punto con el compromiso de “fomentar la asistencia técnica especializada y la formación para mipymes en materia de internacionalización, transformación digital e implementación de tecnologías”.

En digitalización con aplicación práctica se observa un empuje en adopción de herramientas (comercio electrónico, gestión digital, trámites en línea), con ejemplos de acciones concretas que van desde talleres de alfabetización digital hasta plataformas y asesoría para implementar soluciones. Esto casa perfectamente con el compromiso de “impulsar la transformación digital inclusiva” y de que las estrategias públicas de digitalización funcionen como palancas de inclusión y sostenibilidad.

Sobre Internacionalización y comercio exterior, las encuestas señalan que hay actividad en facilitar el acceso a mercados, ferias, ruedas de negocios y cadenas de suministro regionales. No todas las empresas y organizaciones empresariales tienen el mismo alcance, pero la pauta general es que la internacionalización se trabaja de forma constante, alineada con el compromiso de “trazar y visibilizar oportunidades de comercio para Mipymes” y a “impulsar su participación en el comercio exterior”.

En materia de incidencia regulatoria y simplificación, la acción existe —diálogo, propuestas, mesas sectoriales—, pero con resultados más heterogéneos entre países. El compromiso de “promover la simplificación y armonización normativa” está presente en la agenda, aunque su madurez es dispar. En lo relativo a Sostenibilidad y transición ecológica hay iniciativas y casos, especialmente vinculados a eficiencia de recursos, cumplimiento y sensibilización, pero todavía no alcanzan la intensidad de formación o digitalización. El compromiso de “proyectos de transición ecológica justa” y “prácticas sostenibles” está reconocido; la ejecución evoluciona, con margen de escalamiento.

En cuanto a agroindustria de pequeña escala y cadenas de valor, se dan apoyos y experiencias, pero menos transversales que en digitalización o formación. Donde existen, se conectan con compras públicas/privadas, desarrollo de proveedores y encadenamientos productivos, en línea con el compromiso de “fortalecer cadenas de valor agroindustriales de pequeña escala”.

Un importante capítulo de la encuesta se ha centrado en la dispersión y brechas encontradas. Así, la Formación muestra la dispersión más baja: casi todas hacen algo y muchas lo hacen bien; es el “mínimo viable” del ecosistema. La Digitalización tiene amplitud media: hay desde alfabetización básica hasta implementación de plataformas y ERPs ligeros; el salto de adopción básica a integración con procesos es la brecha a cerrar.

En comercio exterior los resultados son desiguales por sector y tamaño. Un grupo relevante ya usa ruedas de negocio/ferias y conectores, pero otras organizaciones necesitan curaduría de demanda (matchmaking más fino). La Simplificación avanza con mesas de diálogo y propuestas, pero la materialización normativa es irregular; se requieren coaliciones estables y medidores de costo-tiempo por trámite. Los esfuerzos en Sostenibilidad progresan por la vía de eficiencia y cumplimiento; falta escalar a modelos de negocio circulares y a certificaciones que cuenten en las cadenas.

Prácticas comunes que funcionan

Los resultados incluyen también prácticas comunes que funcionan. En capacitación aplicada a talleres “aprender-haciendo” en gestión, export readiness, calidad, marketing digital y cumplimiento. Sobre Digitalización con implementación: no solo aparecen charlas; hay acompañamiento para poner a funcionar e-commerce, facturación/gestión digital, trámites en línea, y trazabilidad básica. Conectores de mercado: ruedas de negocio, ferias sectoriales y nodos binacionales; el “puente” sigue siendo la intervención que más rápidamente produce pedidos y contactos. Desarrollo de proveedores: vincular MIPYMES con compras públicas y grandes anclas exige asistencia en estándares, logística y financiamiento de capital de trabajo. Incidencia práctica: propuestas de simplificación, pilotos de trámites digitales y convergencia de criterios pro-Mipyme. Verde en clave operativa: energía, residuos, cumplimiento ambiental y primeros pasos hacia economía circular.

Un Foro único de acción público-privada con los actores clave

Con más de 500 asistentes confirmados de manera presencial y una elevada participación virtual, el foro se posiciona como uno de los espacios más relevantes para el fortalecimiento del ecosistema MIPYME en la región. Un centenar de ponentes y expertos, autoridades gubernamentales, líderes empresariales, representantes de más de 50 instituciones y organismos multilaterales como la OCDE, BID, CAF, BCIE, la OIE, CENPROMYPE, CELIEM, UNE y COPAN en normalización y certificación, las agencias de inversión y promoción, fundaciones, la Academia y los jóvenes empresarios a través de FIJE, entre otros.

Impulsado por SEGIB, CEIB, el Ministerio de Industria y Turismo de España, el Cabildo de Tenerife, el Gobierno de Canarias y CEOE Tenerife, esta séptima edición marca un hito en la consolidación de más de una década de trabajo en favor de las Mipymes del espacio iberoamericano. Más allá del compromiso, el encuentro busca avanzar hacia una gestión estructurada que permita escalar políticas efectivas, fomentar la colaboración público-privada y potenciar el papel de las pequeñas empresas como pilares del desarrollo económico y social en Iberoamérica.

*Consejo de Empresarios Iberoamericanos