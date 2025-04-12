Incautan más de 10.000 unidades de pólvora en Kennedy

En un nuevo golpe contra la comercialización ilegal de pólvora en Bogotá, uniformados de la Policía Metropolitana lograron confiscar cerca de 35 kilos de material pirotécnico que estaban siendo distribuidos clandestinamente en la localidad de Kennedy.

Policía incautó importante cantidad de pólvora en Bogotá

La acción se desarrolló gracias a información aportada por la ciudadanía en el marco de la estrategia Bogotá Camina Segura.

Durante el procedimiento, los uniformados hallaron más de 10.000 unidades de pólvora, entre ellas volcanes, voladores, martillos, mariposas, culebras y chispitas.

Según las autoridades, estos elementos habrían alcanzado un valor cercano a los 5 millones de pesos en el mercado ilegal. Todo el material fue puesto a disposición de la autoridad competente para su posterior destrucción.

El operativo se adelantó en el barrio Altamar, área de jurisdicción del CAI Bella Vista. Allí, una patrulla observó a un ciudadano que transitaba con varias bolsas negras en actitud sospechosa.

Tras la requisa, se confirmó que transportaba gran cantidad de artículos pirotécnicos sin autorización.

“El personal que realizaba acciones de prevención y control identificó al sujeto y al verificar el contenido de las bolsas encontró material pirotécnico listo para su comercialización”, explicó el teniente coronel Juan Montilla, comandante de la Estación de Policía de Kennedy.

El ciudadano involucrado recibió una medida correctiva tipo 4, equivalente a 16 Salarios Diarios Mínimos Legales Vigentes, lo que representa una multa de $759.200, tal como establece el artículo 30 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia (Ley 1801 de 2016).

Las autoridades reiteraron el llamado a los bogotanos para evitar la compra y manipulación de pólvora, especialmente durante esta temporada.

La Policía invitó a la comunidad a reportar cualquier actividad irregular relacionada con estos materiales a través de la Línea 123, enfatizando que la colaboración ciudadana es clave para prevenir emergencias y proteger la integridad de niños, niñas y adultos.