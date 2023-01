No más feminicidios: ¿en dónde está el Ministerio de la Igualdad?

Una mujer fue asesinada en un feminicidio escabroso. El nombre de Valentina Trespalacios deberá recordarse por siempre en Colombia para rescatar su dignidad en medio de una violencia sistemática por parte de hombres violentos que silencian las vidas y los cuerpos de las mujeres ante un estado demasiado débil que aún no ofrece garantías suficientes para proteger a las víctimas. Tampoco la sociedad hace lo necesario para dar una reflexión justa que permita entender el fondo del problema y no revictimizar con prejuicios y justificantes que no son a lugar.

No hay nada en la vida personal de Valentina que permita utilizar el “pero” en la historia. Su vida personal no debe ser un anexo a algo que es simple y sin adornos un feminicidio brutal por parte de un hombre delincuente, violento y psicópata que decidió acabar la vida de Valentina aprovechando su superioridad física. Y luego intentar burlarse de la justicia colombiana.

Lamentablemente también sorprende el silencio del Gobierno y la Vicepresidencia que ahora tiene el Ministerio de la Igualdad. Para un Gobierno que se ha preocupado por ser excesivamente simbólico, el silencio y la distancia también comunican. No es el único caso en los últimos días. Enero comenzó con varios feminicidios en el país. Angélica Treco González de 23 años fue brutalmente asesinada en Yondó, Antioquia, aparentemente por su expareja.

Gina Paola Bocanegra de 22 años apareció el dos de enero en una vía de Medellín. Fue asesinada también de forma macabra por otro hombre. Dora Victoria Ortiz recibió un disparo en el abdomen en Calamar, Bolívar, y murió desangrada. De nuevo un hombre violento la asesinó sin más.

Todos los días los medios tenemos que registrar estos casos de mujeres abandonadas, olvidadas y humilladas sobre las que lloran sus familias ante la inacción de las autoridades y la justicia que no pueden frenar la matanza. Señora vicepresidenta, Francia Márquez, ¿en dónde ha estado para acompañar a estas familias y proteger a las mujeres desde su nueva cartera?

Sumado a eso, no dejamos de olvidar que, a pesar de múltiples acusaciones de acoso sexual contra el profesor Víctor de Currea Lugo, fue este el que decidió por su propia iniciativa renunciar a la designación que le hizo la Cancillería como embajador ante Emiratos Árabes Unidos. No fue ni el presidente, ni el canciller Álvaro Leyva quienes suspendieron el nombramiento. Otro silencio para un Gobierno cargado de simbolismo.

Y solo hasta el jueves pasado la Presidencia publicó un comunicado escueto refiriéndose a los señalamientos de una presunta red de explotación sexual en el Congreso. Aunque la denuncia la hizo uno de los políticos más cercanos al Gobierno, Palacio decidió prestarle atención al caso tres semanas después y con la nube negra de un testimonio en contra del director del Dapre, Mauricio Lizcano. De nuevo, ¿en dónde ha estado la señora vicepresidenta y el Ministerio de la Igualdad?

Los feminicidios deben parar y el Estado tiene que hacer lo necesario para detenerlos. La sociedad debe parar la revictimización y los prejuicios y hacerse al deber de comprender la complejidad del problema, para evitar señalamientos que solo depositan responsabilidad y culpa en las mujeres víctimas o sus familias. Y los medios no podemos abandonar la discusión. 612 feminicidios en 2022 de acuerdo con el Observatorio Colombiano de Feminicidios es una cifra aterradora que nos envía un mensaje nefasto como sociedad.

Es el Gobierno actual el que tiene la responsabilidad de reducir esa cifra y el derrotero de llevarla a cero. Y la sociedad conjuntamente unirse para estar alerta y proteger a las mujeres en colectivo ante cualquier indicio de violencia. Ojalá haya menos silencio.

Director de NoticiasRCN.com

@santiagoangelp