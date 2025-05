No hay excusas

El ICBF tiene que asumir la responsabilidad por el infierno que sufrieron familias de al menos siete niños menores de 4 años dentro del jardín infantil Canadá sede F en Bogotá, presuntamente por el profesor Fredy Arley Castellanos. No es suficiente con descargar la culpa en que el operador no informó lo que sucedía.

No era normal que un niño de tres años evitara el contacto con su papá. Se alejaba, lloraba. No podía expresar, aun con palabras, lo que estaba padeciendo. La familia pidió inmediatamente explicaciones en el jardín, pero dicen que no obtuvieron respuesta. La situación resultó más aterradora. Este papá, poco a poco, empezó a descubrir que no era el único: otros niños estaban teniendo comportamientos extraños en casa.

Algunos hacían pataletas, otros rogaban porque no los llevaran al jardín. Quienes ya hablan bien detallaron los abusos a los que eran sometidos. Relatos dolorosos que prefiero no repetir para no revictimizar a estos pequeños. Lo cierto es que, cada uno a su manera, intentaba hacerles entender a sus papás lo que estaba pasando.

Siete. Ese es el doloroso número de denuncias que hasta el momento la Fiscalía conoce. Y como si ya no fuera lo suficientemente desgarrador, Medicina Legal practicará 27 exámenes a menores para verificar si hay más víctimas.

¿Dónde estuvieron los controles? ¿Por qué no reaccionaron rápidamente? ¿Qué pasó con la ruta de atención?

Llegaron tarde. No hay razones, los controles para proteger a nuestros niños deben ser inmediatos. Tampoco fueron suficientes los filtros para contratar.

Si no es por los valientes padres que insistieron en denunciar lo que pasaba ante medios de comunicación, hoy los niños seguirían sufriendo un infierno. Quiera Dios que esto no se repita en otros jardines.

El panorama de nuestros niños es aterrador. Según Policía, solamente en Bogotá este año van 1.067 denuncias por violencia sexual contra niños: ocho casos cada día. ¡Macabro!