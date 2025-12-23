El alimento que una doctora sugiere consumir antes de beber para no amanecer con ‘guayabo’

Durante diciembre, las reuniones sociales, cenas familiares y celebraciones empresariales suelen ir acompañadas de bebidas alcohólicas.

Sin embargo, más allá de los excesos, expertos en salud recuerdan que el cuerpo no enfrenta el alcohol de la misma manera cuando se consume sin preparación previa.

En ese contexto, una médica llamó la atención sobre un hábito sencillo que podría ayudar a reducir los efectos del temido “guayabo” al día siguiente.

La recomendación fue compartida por la doctora Neena Chandrasekaran, especialista en medicina pulmonar y cuidados intensivos, quien explicó que lo que se come antes de beber tiene un impacto directo en la forma en que el organismo absorbe el alcohol.

Según la profesional, ingerir ciertos alimentos antes de consumir licor puede ralentizar su paso al torrente sanguíneo y disminuir la intensidad de los síntomas posteriores.

¿Por qué comer antes de beber puede marcar la diferencia?

La médica explicó que consumir alcohol con el estómago vacío acelera su absorción, lo que provoca picos más altos de alcohol en sangre y, en consecuencia, mayor deshidratación, dolor de cabeza y malestar general.

En contraste, alimentos ricos en grasas, proteínas y carbohidratos ayudan a formar una barrera digestiva que hace más lento ese proceso.

Entre las opciones recomendadas, la doctora mencionó el queso, un alimento que combina estos nutrientes y que, además, aporta vitaminas del grupo B y minerales que suelen disminuir con el consumo de alcohol.

Aunque aclaró que no se trata de una solución milagrosa, sí puede ser un apoyo para que el cuerpo metabolice mejor el licor.

¿El ‘guayabo’ se puede evitar por completo consumiendo queso?

Especialistas coinciden en que no existe una fórmula infalible para eliminar la resaca. No obstante, preparar el organismo antes de beber, mantenerse hidratado y moderar el consumo sigue siendo clave. Comer adecuadamente, alternar el alcohol con agua y respetar los límites personales puede reducir considerablemente los síntomas al día siguiente.

La doctora también recalcó que estas recomendaciones no reemplazan hábitos responsables. El exceso de alcohol sigue representando riesgos para la salud, independientemente de lo que se consuma antes.

En una temporada marcada por celebraciones constantes, el mensaje de los expertos es claro: el cuidado empieza antes del primer trago. Adoptar pequeños hábitos preventivos puede marcar la diferencia entre disfrutar las fiestas o pasar el día siguiente lidiando con las consecuencias.