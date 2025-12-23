Petro anuncia creación de central única de compra de medicamentos para EPS intervenidas

El presidente Gustavo Petro anunció la creación de una central única de compra de medicamentos destinada a las EPS intervenidas, con el propósito de eliminar la especulación y el acaparamiento que, según afirmó, caracterizan al actual sistema de salud.

“Ya vamos a crear la central única de compra de medicamentos en las EPS intervenidas. Solo una central”, declaró el mandatario durante su alocución del martes 23 de diciembre, explicando que esta medida busca controlar los precios y garantizar el abastecimiento. Petro detalló que la central operará bajo criterios estrictos: “Laboratorio que lleve precio por encima del mercado no compramos. Compramos en el exterior directamente. Se acaba la especulación y el acaparamiento de medicinas”.

Compras internacionales para reducir sobreprecios

El jefe de Estado enfatizó que las adquisiciones directas en el exterior permitirán negociar mejores precios sin intermediarios, rompiendo lo que calificó como esquemas de sobreprecio que han marcado la compra de medicamentos en Colombia. La medida se enmarca en la estrategia gubernamental de fortalecer el sistema preventivo de salud y controlar los costos del sector.

“El sistema preventivo que el ministro de salud ha creado no se puede quitar, tiene que fortalecerse porque hasta ahora comienza y se puede mejorar con diagnósticos en línea”, agregó Petro.

Medida exclusiva para EPS intervenidas

La central única de compras funcionará exclusivamente para las EPS bajo intervención estatal, con el objetivo de garantizar eficiencia en la adquisición y distribución de medicamentos, especialmente para enfermedades de alto costo.

El anuncio se produce en medio de la polémica por el sistema de salud colombiano y las críticas a las EPS privadas, que Petro calificó como “un mecanismo de usura, codicia, robo y muerte”, responsabilizando al Congreso de no aprobar la reforma que eliminaría su “estatus de negociante financiero”.