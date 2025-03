Marino dará alegrías

Marino Hinestroza solo necesitó una temporada en el Fútbol Profesional Colombiano para demostrar su talento y potencial. Se hizo un lugar en un Atlético Nacional plagado de figuras y, en menos de dos meses, dio tres vueltas olímpicas. Fue decisivo en cada una de las finales y se ganó el corazón del pueblo ‘verdolaga’. Por estos méritos, un sector de desorientado critica su llamado a la Selección Colombia.

Hinestroza hizo lo que a muchos les ha dado miedo: expresar su firme y fiel deseo de representar a nuestro país. He visto a miles de futbolistas colombianos responder de manera tibia cuando se les pregunta por un potencial llamado, pero él no. Lorenzo, a diferencia de la opinión de intrascendentes exjugadores y técnicos, supo valorar ese coraje.

A la Selección Colombia históricamente le han faltado jugadores aguerridos, rebeldes. Cuando emergen futbolistas que se salen del molde y demuestran una personalidad fuerte, de inmediato son señalados. Jhon Durán ya fue crucificado por muchos por irse a jugar al lado de Cristiano Ronaldo.

La ‘tricolor’ necesita tener a disposición más jugadores de la naturaleza de Daniel Muñoz, que combinan la garra con el talento. Lorenzo ha instaurado una mentalidad ganadora en el camerino de la Selección para que no se repitan decepciones como la de los octavos de final de Rusia 2018 o la de las semifinales de la Copa América 2021.

Por ser jugador de Nacional, hinchas de Millonarios, América y demás rivales están cuestionando la convocatoria más que merecida para esta doble fecha. Están implorando que Lorenzo lo mande a la tribuna o, peor aún, que le dé minutos y que fracase. Hinestroza va a vestir de ‘amarillo’ y dejará la piel si llega a debutar.

Siendo hincha de Millonarios, no puedo ocultar que me disgustó su celebración en El Campín y que no celebré sus vueltas olímpicas con el ‘verde’. Soñaría tener un futbolista de sus características vestido de ‘azul’. Pues ahora jugará para todos. Disfrutemos y, sobre todo, apoyémoslo, que nos dará alegrías.