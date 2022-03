Petro nos quiere atracar

La propuesta de Petro de acabar con los fondos de pensiones y que los dineros de esos fondos pasen a Colpensiones, es de un riesgo elevadísimo. Y eso está adornado con la frase lapidaria de Petro al sentenciar que esos dineros que han sido entregados por los trabajadores colombianos de su salario mes a mes por años a las administradoras de fondos de pensión o AFP son públicos.

En varias ocasiones el candidato por 12 años a la presidencia ha soltado amenazas contra la propiedad privada. Iniciando con amenazar a los dueños de tierra sembrada en caña de azúcar, pasando por la orden a sus seguidores de no consumir gaseosas, no comprar en grandes superficies de almacenes de cadena, o la orden de no comprar productos importados (a excepción de Ferragamo).

Recordemos el POT que presentó cuando fue alcalde y que le permitía apropiarse de las zonas comunes de las copropiedades al ordenar que estas zonas verdes dentro de las copropiedades o conjuntos cerrados, tenían que ser abiertas al uso del público en general, acabando con la propiedad privada de los copropietarios. Y ahora va por los fondos de pensiones. Afortunadamente ese POT fue declarado nulo por el juzgado segundo administrativo del Circuito de Bogotá y no lo pudo aplicar.

Cuando el candidato de la izquierda ofrece un pago de medio millón de pesos para quienes no ahorraron para su pensión y alegremente dice que ese medio millón de pesos va a salir de ese fondo colectivo afectando la pensión de quienes sí ahorraron por años, es nacionalizar el ahorro de millones de personas que por años han aportado pensando en su vejez. Esa oferta de entregar medio millón de pesos es hacer política con las pensiones de los ahorradores. Pero no es la primera vez, recordemos que durante su alcaldía se entregaron 100.000 millones de pesos a 10.000 pandilleros durante un año “para que no robaran”. En ese caso los 10.000 pandilleros, recibían una suma que era mayor al salario mínimo y sin tener que trabajar.

En una maroma casi circense el candidato ha dicho, y sus seguidores le han creído, que los dineros que los trabajados han aportado desde la creación de las AFP en 1993 dentro de la Ley 100 son de carácter público. Y es que la izquierda lleva mucho tiempo tratando de desacreditar la Ley 100, atacando las EPS y ahora se ha sumado a eso la guerra sin cuartel a las AFP. Antes de la Ley 100 y la creación de las AFP lo que existía en Colombia era el Instituto Colombiano de Seguros Sociales ICSS, renombrado luego a ISS. Este instituto se encargaba de la seguridad social de los empleados del sector privado con empleo formal, o sea, los empleados informales no tenían acceso a la seguridad social. Taxistas, vendedores ambulantes, trabajadores independientes no tenían seguridad social.

Con la creación de las AFP se hizo una verdadera revolución. Cada empleado aporta a su propia cuenta y no a un fondo colectivo que funcionaba como una pirámide, como un DMG. Y es que la diferencia entre una cuenta individual y un fondo colectivo es que en la primera el dinero depositado por el dueño de la cuenta es de él, mientras que en el fondo colectivo esa plata se va a utilizar para repartirla entre todos. O sea, el dinero que va entrando cada mes se usa para pagar las pensiones de ese mes. A mayor número de pensionados se requiere un mayor número de aportantes. El problema es que cada día hay menos aportantes por lo tanto se va dificultando el pago de pensiones a los pensionados. Y cada vez va a ser más difícil pues la tasa de nacimientos en menor hoy que hace 50 años. Inclusive podemos ver que la entrada al mercado laboral es hoy a una edad mayor que hace 30 años, afectando también así los recaudos para pagar pensiones.

Con mentiras, como decir que las AFP cobran el 30% de comisión, Petro desinforma. Esa comisión está entre el 0.6% y el 1.2%. Vale acá decir que Colpensiones cobra el 1.2%. Mientras que la comisión calculada sobre los activos que se administran es del 0.6% al 1.2%, los rendimientos son del 8%.

Si usted trabaja y aporta a pensión desde los 25 años y se pensiona a los 62, usted ha aportado 37 años. Como los aportes son el 12% del salario, usted aporta cada año el equivalente al 144% de su salario. Con 37 años de aportes usted tiene el equivalente a 53 meses de sueldo, o sea 4,44 años. Acá entran los rendimientos de las AFP que hacen que sus ahorros se multipliquen.

Las AFP hoy en día administran dineros a 18 millones de personas. Son más de $358 billones de pesos. Si las AFP desaparecen, el atraco es directamente a los trabajadores y sus familias. ¡18 millones de personas y sus familias!

Cuando usted esté con su lapicero listo para marcar el candidato de su elección, piense bien en su futuro, piense en su ahorro y no vote por alguien que quiere que su ahorro se convierta en dinero público.