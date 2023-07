Respeten a Mockus

Se ha vuelto costumbre en algunos políticos en Bogotá que pertenecen a la Alianza Verde, acudir a la figura del exalcalde Antanas Mockus, con la idea de que la población votante los mire como personas honestas, transparentes y dignas de representarlos, bien sea en el Concejo o en la misma Alcaldía.

Mientras están en la campaña acuden al discurso de la cultura ciudadana, legado que Mockus quiso dejar para Bogotá, y que se olvidó incluso con la alcaldesa Claudia López, quien tampoco evitó la tentación de utilizar la figura del exmandatario local para llegar al Palacio de Liévano.

Poco les ha importado el estado de salud de Antanas Mockus, tema que por respeto hacia el ser humano que es, debería primar. Es ahí donde demuestran que su supuesto amor por la cultura ciudadana no es más que una farsa porque esta filosofía se demuestra en la consideración que se tiene hacia el otro.

No entiendo además como su esposa, la exsecretaria de Planeación de Bogotá, Adriana Córdoba lo permite.

Sucede también con cuanto aspirante al Concejo de Bogotá de la Alianza Verde se le ocurre decir que es un fiel seguidor de la filosofía mockusiana. También con algunos candidatos a la Alcaldía de Bogotá que buscan demostrar que son personas honestas. ¿Es que acaso para actuar con transparencia y rectitud en la política y en la función pública hay que ser amigo de Mockus? Si eso es así, no entiendo entonces por qué para ingresar a trabajar en la función pública no se exige una foto con el exalcalde.

Hace cuatro años vimos a Claudia López en un video junto a Mockus tocando las teclas de un piano, y digo tocando, más no interpretando, porque es claro que la actual alcaldesa no sabe mucho de música, así hable en Do Mayor.

También vimos que el presidente Gustavo Petro tampoco resistió a la tentación de buscar al exalcalde para ganar la simpatía de más votantes, y también algunos candidatos a la Cámara y al Senado, quienes permanecían con su nombre pegado en los labios. Lo extraño es que, de este último grupo, los que llegaron a la curul no lo han vuelto a mencionar.

Insisto, Antanas Mockus es una persona enferma que debe estar tranquilo, junto a su familia tratando de sobrellevar sus días. No creo que sea muy difícil entenderlo, especialmente cuando se es “un fiel seguidor de la filosofía mockusiana”, que lleva dentro de su legado el respeto y la consideración por el otro, que… por supuesto a algunos integrantes de la Alianza Verde, poco parece importarles.

