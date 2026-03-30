Una hora que recuerda lo que debería pasar las 8.760

El 28 de marzo, a las 20:30, millones de personas alrededor del mundo apagaron sus luces durante una hora. Veinte años después de que comenzara en Sídney como un gesto local, la Hora del Planeta se ha convertido en el mayor movimiento ambiental global, presente en más de 190 países, con ciudades, empresas e instituciones sumándose cada año. Su vigencia, dos décadas después, dice mucho sobre lo que aún falta por hacer.

Si estuviste en casa esta noche, y apagaste. Ese símbolo valió la pena. No porque una hora de oscuridad cambie el balance energético del planeta, sino porque cada hogar que participa es un recordatorio colectivo de que la urgencia es real y que la sociedad no está dispuesta a esperar. Esa presión ha movido políticas, acelerado regulaciones y mantenido viva una conversación que no podemos darnos el lujo de abandonar.

Pero en Bia Energy creemos que esa conversación no puede quedarse en una hora al año.

La crisis climática no hace pausa entre un 28 de marzo y el siguiente. Las temperaturas récord, los eventos climáticos extremos y la presión sobre los ecosistemas ocurren los 365 días. Y las empresas, que representan una parte sustancial del consumo energético global, tampoco pueden permitirse pensar en sostenibilidad solo cuando el calendario lo recuerda.

El verdadero reto para las organizaciones no es apagar, es transformar. Transformar cómo se contrata la energía, cómo se monitorea el consumo, cómo se identifican ineficiencias que nadie está mirando. En la mayoría de las empresas, la energía es un costo que llega en una factura a fin de mes y se paga sin mayor análisis. Ahí es exactamente donde está la oportunidad.

¿Qué significa pensar en energía todo el año?

Tener visibilidad real sobre cuánta energía consume tu empresa, cuándo y en qué procesos.

Tomar decisiones de contratación basadas en datos, no en inercia.

Reducir emisiones sin sacrificar operaciones ni competitividad.

Convertir la eficiencia energética en una ventaja medible, no solo en un compromiso de reporte.

No es un gesto de una hora. Es una forma diferente de operar.

La Hora del Planeta lleva 20 años recordándonos por qué esto importa. En Bia, trabajamos para que ese "por qué" se convierta en acción concreta el resto del año, porque el planeta no necesita solo un símbolo. Necesita empresas que actúen distinto, todos los días.