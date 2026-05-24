Nevado del Cocuy: un paraíso natural en riesgo por el calentamiento global

Los glaciares en Colombia están al borde de la extinción debido al impacto del calentamiento global, que causa el derretimiento acelerado del hielo.

La Sierra Nevada del Cocuy, en Boyacá, es uno de los nevados más imponentes de nuestro país. Sin embargo, es preocupante ver el ritmo al que se derriten grandes bloques de hielo.

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Así se llega a la cima del Nevado del Cocuy

Para llegar a la cima hay que caminar tres horas en terreno plano de páramo, rodeado de imponentes frailejones y una vegetación exuberante propia de estos ecosistemas.

Después, son tres horas de escalada por una pared de piedra que parece interminable, pero que al final se convierte en un increíble regalo de la naturaleza.

No obstante, lo que por siglos fue la mayor masa glaciar de Colombia, hoy enfrenta una transformación acelerada.

Alerta por el derretimiento de los glaciares

El crujido del hielo al fraccionarse y el sonido del agua bajando por la laja, son el grito agónico de los glaciares tropicales que sobreviven en condiciones cada vez más adversas.

En medio de la majestuosidad del paisaje, también surgen símbolos que desafían la lógica. Es el caso del denominado ‘Púlpito del diablo’, una enorme roca casi perfecta que permanece descubierta, mientras todo a su alrededor es un manto de nieve.

El retroceso de los glaciares en Colombia pasó de ser una advertencia lejana a una realidad visible. Cada metro perdido es una señal de alerta, pero también una oportunidad para cambiar hábitos.