¿A qué edad baja el deseo sexual? Patrones distintos en hombres y mujeres

El deseo sexual, o libido, es una parte fundamental de la vida humana que experimenta fluctuaciones a lo largo de los años.

Si bien no existe una "edad exacta" en la que el deseo sexual desaparezca por completo, diversas investigaciones y estudios científicos sugieren patrones de cambio que difieren entre hombres y mujeres.

Comprender estos cambios, basados en datos verídicos, es crucial para abordar la sexualidad humana de manera integral y desmitificar creencias populares.

¿Cómo evoluciona el deseo sexual a lo largo de la vida en hombres y mujeres, según los estudios?

La ciencia indica que el deseo sexual no es una línea recta, sino una curva influenciada por factores biológicos, psicológicos y socioculturales.

En los hombres, la libido tiende a alcanzar su punto máximo en la adolescencia y principios de los veinte, asociada a los niveles más altos de testosterona.

Aunque la testosterona disminuye gradualmente a partir de los 30 o 40 años (aproximadamente un 1% al año, según la Clínica Mayo), la mayoría de los hombres mantienen un interés sexual considerable hasta bien entrada la vejez, incluso entre los 60 y 80 años.

Si bien el tiempo para lograr una erección puede alargarse y la firmeza puede ser menor, la capacidad de disfrutar de la sexualidad puede persistir durante toda la vida, como señala Cigna Healthcare.

En el caso de las mujeres, la dinámica es algo diferente. Si bien muchas experimentan un deseo sexual elevado en sus veinte y treinta, algunas investigaciones sugieren que el deseo sexual femenino puede experimentar fluctuaciones significativas debido a diversos factores.

Los cambios hormonales juegan un rol crucial, especialmente durante el embarazo, la lactancia y, de manera más marcada, durante la menopausia.

La disminución de los niveles de estrógeno en la menopausia generalmente alrededor de los 51-52 años, puede influir en la libido y causar sequedad vaginal, lo que podría afectar la comodidad durante las relaciones sexuales.

Sin embargo, los estudios también indicaron que el deseo sexual femenino está mediado por factores como la disposición de una pareja estable, la carga familiar y el estado de salud, y que la capacidad de disfrutar de la sexualidad dura toda la vida.

Un estudio de la BBC News Mundo de 2010, analizando datos de personas mayores, encontró que, en promedio, los hombres podían esperar 15 años más de actividad sexual activa después de los 55 años, mientras que las mujeres alrededor de 10.5 años.

No obstante, los expertos recalcan que biológicamente no hay razón por la que un ser humano con buena salud no pueda gozar de una vida sexual activa y larga.

¿Cuáles son los factores adicionales que pueden influir en la disminución del deseo sexual con el paso de los años?

Más allá de los cambios hormonales y fisiológicos relacionados con la edad, una variedad de factores puede contribuir a la disminución del deseo sexual tanto en hombres como en mujeres.

La Clínica Mayo mencionó que el bienestar físico y emocional es fundamental. Condiciones médicas como enfermedades crónicas (diabetes, enfermedades cardíacas), el uso de ciertos medicamentos (especialmente antidepresivos), la fatiga, el estrés crónico, la ansiedad y la depresión pueden tener un impacto significativo en la libido.