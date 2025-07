¿Qué piensan las EPS sobre reorganización del modelo de salud?

En las últimas horas, el Gobierno expidió el decreto con el que se reorganiza el modelo de prestación de servicios de salud. El documento se da en medio de la discusión de la reforma a la salud que se adelanta en el Congreso.

En A lo que Vinimos estuvo Ana María Vesga, presidenta de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), hablando sobre esta situación.

¿Cómo será la atención de ahora en adelante?

“Ahora, los ciudadanos iremos a un centro de atención primaria y es el centro de atención primaria a partir del cual nos remitirán a la red de atención que establezcan las secretarías de salud”.

¿Va a cambiar la atención para los pacientes de inmediato?

“Si el decreto se mantiene y se reglamenta como está establecido allí, para la población va a cambiar la forma de acceder al sistema a través de estos centros de atención primaria, entonces la respuesta es sí”.

¿Por qué cree que se sacó este decreto en medio de la discusión de la reforma a la salud?

“Porque la discusión sobre la salud ha sido esencialmente de carácter político, donde realmente parecería que no se está pensando en los pacientes, no se está pensando en la atención de la población y en resolver los problemas del hoy. Es una apuesta política y claramente el plan B en el evento de que la reforma no sea aprobada en el seno de la Comisión Séptima en las próximas semanas”.

¿Van a demandar el decreto?

“Por lo pronto, en los primeros análisis encontramos que hay violación de las leyes. Estamos hablando de ilegalidad y estaría tocando la órbita constitucional en algunos aspectos que estamos evaluando también”.

¿Qué mensaje le envía al Gobierno?

“Respeto al Congreso y a la iniciativa legislativa. Las leyes solo pueden cambiarse mediante ley, principio esencial. No es por la puerta de atrás y sin concertación ni diálogo como se consiguen las transformaciones que requieren realmente los pacientes”.