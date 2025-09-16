CANAL RCN
Propiedades de las alcaparras: un tesoro nutricional para la salud

Los sorprendentes beneficios de las alcaparras para la salud. Estas son sus propiedades.

Foto: Freepik

septiembre 16 de 2025
09:48 p. m.
Las alcaparras, esos pequeños brotes florales encurtidos que a menudo se usan para realzar el sabor de platos mediterráneos, son mucho más que un simple aderezo.

Su diminuto tamaño esconde un tesoro de propiedades nutricionales y beneficios para la salud, respaldados por diversas investigaciones científicas.

Aunque comúnmente se consumen en pequeñas cantidades, su impacto en la dieta puede ser significativo.

La evidencia sugiere que estos brotes son una fuente importante de compuestos bioactivos, antioxidantes y vitaminas esenciales.

Beneficios de las alcaparras para la salud

Según un estudio publicado en la revista Food Chemistry, las alcaparras son ricas en flavonoides, especialmente la quercetina y la rutina.

Estos potentes antioxidantes ayudan a combatir el estrés oxidativo en el cuerpo, un factor clave en el desarrollo de enfermedades crónicas como el cáncer, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares.

La quercetina, en particular, ha sido objeto de numerosos estudios por sus propiedades antiinflamatorias y neuroprotectoras.

¿Cómo pueden las alcaparras ayudar a la salud digestiva?

Uno de los beneficios menos conocidos de las alcaparras es su papel en la salud digestiva.

Su consumo puede estimular el apetito y mejorar la digestión gracias a sus propiedades aperitivas y carminativas.

Un artículo de revisión en el Journal of Ethnopharmacology señala que los extractos de alcaparra han sido utilizados en la medicina tradicional para aliviar dolores estomacales y mejorar el funcionamiento del hígado. Esto se debe a su contenido de compuestos fenólicos que promueven la producción de enzimas digestivas.

Además, su fibra, aunque en pequeñas cantidades, contribuye a la regularidad intestinal.

Las alcaparras también demuestran tener un efecto positivo en la regulación de la glucosa en sangre.

Una investigación publicada en el Journal of Agricultural and Food Chemistry encontró que los compuestos presentes en los extractos de alcaparra pueden ayudar a reducir los niveles de azúcar en la sangre, lo que las convierte en un alimento potencialmente beneficioso para las personas con resistencia a la insulina o diabetes tipo 2.

Más allá de sus propiedades antioxidantes y digestivas, las alcaparras aportan vitaminas clave como la vitamina A, la vitamina K y niacina (vitamina B3).

También contienen minerales esenciales como el hierro y el magnesio. Sin embargo, es importante recordar que, debido a que se venden encurtidas en salmuera, su contenido de sodio es muy alto.

Por ello, es crucial consumirlas con moderación, especialmente para quienes sufren de hipertensión.

