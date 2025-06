Alerta de expertos por creciente tendencia: el uso de ChatGPT como psicólogo

En la última década, el uso de chatbots de inteligencia artificial para apoyo emocional ha experimentado un crecimiento abrumador. Una de las herramientas más utilizadas es ChatGPT de OpenIA que alcanzó en 2024 cerca de 200 millones de usuarios semanales a nivel global. Entre estos, una proporción significativa utiliza el chatbot para desahogarse o recibir consejos emocionales.

De acuerdo con estudios recientes, más de 10 millones de consultas de salud mental han sido gestionadas por chatbots de IA en todo el mundo. Además, el mercado global de estas herramientas digitales superó los 1.300 millones de dólares en 2024, con proyecciones que apuntan a un crecimiento sostenido hasta alcanzar los 2.380 millones en 2034.

Uno de los grupos que más ha adoptado este tipo de tecnología son los jóvenes entre 18 y 29 años, quienes valoran la disponibilidad 24/7, el anonimato y la interfaz amigable que ofrecen estas apps. En países como Estados Unidos o Alemania, entre 27 % y 47 % de los adultos con síntomas emocionales han utilizado alguna vez un chatbot para hablar de su estado mental.

¿Hay riesgos de usar ChatGPT como psicólogo?

Algunos expertos hablaron con la revista Semana sobre el crecimiento de este comportamiento, en donde resaltaron que estas herramientas no reemplazan el criterio profesional de un humano capacitado y que tampoco fueron diseñadas para desempeñar funciones clínicas.

Juan Carlos Granja, psicólogo clínico y educativo, indicó. "La inteligencia artificial no cuenta con juicio clínico, no puede hacer diagnósticos ni intervenir de manera ética ante situaciones de riesgo. Además, aunque puede ofrecer respuestas que suenan empáticas, no hay una escucha genuina, ni un proceso terapéutico estructurado".

Entre tanto, Rubén Manrique, profesor del Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad de los Andes, se refirió a estas respuestas empáticas y comprensivas, lo cual terminaría siendo perjudicial.

"ChatGPT es un modelo de lenguaje de propósito general que no ha sido diseñado, entrenado ni suficientemente validado para desempeñar funciones clínicas ni ofrecer intervenciones terapéuticas. Su entrenamiento se basa en grandes volúmenes de texto de carácter general y no contempla protocolos clínicos, guías diagnósticas ni supervisión profesional", señaló.

¿Hay ventajas detrás del uso de chatbots a nivel psicológico?

La eficiencia de los chatbots radica en su capacidad para ofrecer asistencia inmediata, sin citas ni listas de espera. Muchos de ellos están basados en técnicas de terapia cognitivo conductual (CBT), lo que les permite identificar patrones negativos de pensamiento y ofrecer estrategias para enfrentarlos.

Algunos estudios indican que estas plataformas pueden reducir síntomas de ansiedad o depresión entre un 20 % y 60 % en pocas semanas de uso, especialmente en casos leves o moderados.

Diversos expertos en psicología y ética tecnológica advierten sobre el riesgo de que los usuarios confíen plenamente en sistemas que no están diseñados para manejar crisis graves o pensamientos suicidas. Además, se ha observado la posibilidad de que algunas personas desarrollen una dependencia emocional hacia estas plataformas, sustituyendo el contacto humano por vínculos digitales simulados.