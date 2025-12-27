INS explica la influenza H3N2 variante K tras detectarse el primer caso en Colombia

El Instituto Nacional de Salud (INS) explica que la influenza es un virus respiratorio que se divide principalmente en tres tipos: A, B y C. Todos pueden infectar al ser humano, pero la Influenza A es la más común y es la que con mayor frecuencia causa síndromes gripales que pueden requerir atención médica dependiendo del estado de salud de cada paciente.

Según el INS, la clasificación del virus Influenza A se basa en dos de las proteínas que forman parte de su estructura: Hemaglutinina (H) y Neuraminidasa (N). Estas proteínas pueden variar entre cepas, lo que permite agruparlas y nombrarlas con combinaciones como AH1N1 o AH3N2, donde H y N identifican subtipos específicos de este virus respiratorio.

Qué significa H3N2 y la variante K según el INS

El Instituto Nacional de Salud señala que la designación H3N2 corresponde a un subtipo de Influenza A, identificado por el tipo de proteína Hemaglutinina 3 y Neuraminidasa 2 presentes en el virus. Este subtipo está asociado a la circulación estacional de la influenza, y ha sido reconocido durante años como uno de los principales responsables de los brotes gripales en humanos.

En el contexto actual, diversas autoridades sanitarias han observado la circulación creciente de la variante conocida como subclado “K” dentro del subtipo H3N2, lo que ha generado alertas epidemiológicas internacionales.

Aunque el INS no emite una interpretación diferente de la clasificación científica de este virus, esta variante se identifica dentro del grupo de H3N2 por tener definir características específicas en la estructura de la proteína Hemaglutinina, lo cual corresponde a la forma en que tradicionalmente se denomina y clasifica este tipo de virus.

Según las autoridades de vigilancia epidemiológica, esta variante no cambia la base de la clasificación establecida por el INS, sino que forma parte de la evolución natural del virus Influenza A. El Instituto Nacional de Salud reitera que, independientemente de las variaciones genéticas como las del subclado K, la estructura básica del virus se clasifica siempre por los tipos H y N presentes.

No es nuevo: lo que explican desde el INS

Diana Marcela Pava, directora del INS, explicó en diálogo con medios de comunicación que esta variante no generará una nueva pandemia, pues es una situación estacional. "Hay que tener en cuenta que es estacional, viene y se va, pero no estamos frente a una nueva pandemia".

Además, dejó claro que no es un virus nuevo, por lo que existen vacunas contra la influenza con la que se pueden combatir. "No es nuevo, lo que cambió fue la diversificación con el subclado K".