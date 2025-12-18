CANAL RCN
Crece la alerta por sarampión en EE. UU.: desata medidas de cuarentena

Autoridades médicas reiteraron el llamado a la vacunación y al cumplimiento de las medidas sanitarias.

Foto: Freepik
Foto: Freepik

Noticias RCN

diciembre 18 de 2025
07:59 a. m.
Las autoridades sanitarias han implementado medidas de aislamiento en varias escuelas debido a la propagación del virus, con el fin de contener nuevos contagios.

Casos de sarampión en Estados Unidos

El resurgimiento del sarampión en Estados Unidos ha generado una creciente preocupación entre las autoridades de salud. Los brotes se han registrado principalmente en Carolina del Sur, Arizona y Utah, donde la rápida propagación del virus ha obligado a numerosas personas a permanecer en cuarentena.

De acuerdo con información citada por CBS News, la mayoría de los casos corresponde a personas que no estaban vacunadas, lo que ha reavivado el debate sobre la importancia de la inmunización para prevenir enfermedades que se consideraban erradicadas.

¿Cuántas personas han estado en cuarentena?

Las autoridades confirmaron recientemente 27 nuevos casos, lo que eleva a 111 el total de personas infectadas en los últimos dos meses. Además, más de 250 personas —entre ellas estudiantes de al menos nueve escuelas— permanecen en cuarentena como medida preventiva.

Algunos contagios estarían relacionados con exposiciones ocurridas en la iglesia Way of Truth, ubicada en Inman. Asimismo, en el condado de Mohave, en Arizona, se han registrado 172 casos, mientras que el Departamento de Salud Pública del Suroeste de Utah ha reportado 82 contagios.

A nivel nacional, el número de casos de sarampión se aproxima a los 2.000, una cifra alarmante para una enfermedad que durante años se consideró erradicada en el país.

Esto dicen las autoridades sobre la propagación del sarampión

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) confirmaron que, en lo que va del año, se han identificado 47 brotes de sarampión en distintas regiones de Estados Unidos, por lo que reiteraron el llamado a la vacunación y al cumplimiento de las medidas sanitarias.

 

