Icetex abre nuevas becas del 100% para que colombianos estudien a nivel internacional: así puede aplicar

El ICETEX, en alianza con el Gobierno de la India a través de su programa de Cooperación Técnica y Económica (ITEC), anunció la apertura de cuatro convocatorias con becas del 100 % dirigidas a profesionales colombianos interesados en capacitarse en áreas estratégicas como Inteligencia Artificial, Analítica de Datos y Liderazgo Estratégico.

Esta oportunidad de formación presencial e inmersiva busca fortalecer las competencias del talento humano del país frente a los retos de la economía digital. Los programas financiados abarcan cursos especializados que se dictarán en reconocidos centros e institutos académicos de la India, entre los que figuran el Centre for Development of Advanced Computing (C-DAC) y el International Statistical Education Centre (ISEC).

En qué programas serán las becas del ICETEX

Una de las principales novedades de este paquete de oportunidades es su nivel de financiamiento. El beneficio cubre la totalidad de los costos de matrícula, pasajes aéreos internacionales de ida y regreso en clase económica, hospedaje, visa de estudio, tiquetes internos y materiales académicos.

Adicionalmente, el Gobierno indio otorgará a cada participante un estipendio diario en moneda local para gastos de manutención durante su estancia.

Entre los programas ofertados destacan proyectos diseñados de manera exclusiva para el cierre de brechas de género en el sector tecnológico. Dos de las convocatorias están destinadas a mujeres profesionales y funcionarias del sector público o educativo, enfocándose en aplicaciones de Inteligencia Artificial en el entorno laboral y en técnicas modernas de Liderazgo Estratégico para el Siglo XXI.

Las otras dos opciones académicas abarcan especializaciones técnicas intensivas en herramientas de aprendizaje profundo (Deep Learning), programación en Python y modelado analítico para la toma de decisiones empresariales e institucionales.

Requisitos y fechas de postulación

Los interesados deberán contar con título universitario de pregrado, demostrar un promedio académico acumulado superior a 3,8 sobre 5,0 y certificar un nivel mínimo de inglés B2 a través de exámenes internacionales oficiales como IELTS, TOEFL, APTIS o Duolingo.

Asimismo, los postulantes deben diligenciar el formulario oficial del programa ITEC en inglés y cargar la documentación requerida directamente en el portal del ICETEX.

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Las fechas límite de inscripción varían según el programa seleccionado, con cierres programados progresivamente entre los meses de septiembre y noviembre.

Por último, el ICETEX recordó a la ciudadanía que todos los procesos de inscripción a sus becas internacionales son completamente gratuitos y no requieren de tramitadores ni intermediarios.