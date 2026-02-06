¿Va a viajar al Mundial?: estas son algunas enfermedades de las que debe cuidarse

La Copa del Mundo está a días de empezar y millones de fanáticos se encuentran a la espera del gran evento que desde ya es considerado como uno de los más grandes del mundo al tener sede en Estados Unidos, México y Canadá.

Ante este panorama, se prevé que aumente el contacto cercano entre personas de distintos países. Por esto, expertos ya han recomendado revisar los esquemas de vacunación para reforzar las medidas especialmente en niños y adultos mayores de 60 años.

Riesgos de la aglomeración

El Mundial de Futbol 2026 movilizará a millones de aficionados en estos tres países al recibir una cantidad considerable de viajeros, provenientes desde diferentes partes de los tres continentes, durante varias semanas.

Los aeropuertos, hoteles, restaurantes, entre otras zonas turísticas, se convertirán en zonas de encuentro en donde se compartirán espacios cerrados, alimentos y contacto cercano.

Este escenario, además de representar una fiesta deportiva, supone retos para la salud debido a la mayor circulación de virus y otros agentes infecciosos.

Diana Sandoval, experta del Programa de Enfermería de la Universidad Manuela Beltrán, advirtió sobre los riesgos de la aglomeración de personas en un mismo espacio.

"Desde la perspectiva de la salud pública, los eventos masivos son escenarios donde aumenta el riesgo de contagio de enfermedades como las respiratorias. También pueden presentarse enfermedades gastrointestinales asociadas al consumo masivo de alimentos, ya que en estos contextos algunas medidas de higiene pueden verse comprometidas", aseguró.

RELACIONADO Las señales silenciosas del agotamiento emocional

¿Cuáles son las enfermedades a las que están expuestas las personas?

El Ministerio de Salud de Colombia ha recomendado actualizar los esquemas de inmunización contra el sarampión y la rubéola antes del viaje a los tres países en donde se llevará a cabo la celebración deportiva.

Dicha advertencia se produce en medio de un aumento de casos en el continente. Canadá perdió en noviembre de 2025 su estatus de eliminación del sarampión otorgado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), luego de mantener transmisión continua del virus durante más de un año.

Así mismo, datos de la organización dieron a conocer que la región registró 14.891 casos de sarampión y 29 muertes. Por esto, los expertos instan a implementar medidas de seguridad, pues la OPS recomienda que las personas que no tengan evidencia de inmunidad o vacunación reciban la vacuna contra sarampión y rubéola, preferiblemente la triple viral (SRP), al menos dos semanas antes de viajar.

Otras enfermedades de alto riesgo son la influenza, el COVID-19, enfermedades gastrointestinales por alimentos contaminados y fiebre amarilla.

"En espacios cerrados es recomendable mantener distancia de personas que presenten síntomas respiratorios evidentes. Si somos nosotros quienes tenemos una infección respiratoria, debemos tomar precauciones como el uso de tapabocas para proteger a los demás", señaló Sandoval.