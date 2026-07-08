Anemia en mujeres: síntomas, causas por menstruación y prevención

En Colombia, el 15 % de las mujeres en edad fértil padece anemia, una condición silenciosa frecuentemente impulsada por los ciclos menstruales. Descubre cómo identificar los síntomas a tiempo y proteger tu salud integral y quirúrgica.

¿Por qué el ciclo menstrual aumenta el riesgo de anemia en mujeres?

La salud femenina enfrenta un desafío que a menudo pasa desapercibido en la rutina diaria. Según la Guía para la Prevención de la Anemia del ICBF, el 15 % de las mujeres en edad fértil en Colombia sufre de anemia, consolidando esta condición como un problema de salud pública crítico y silencioso. Este déficit de hierro tiene un impacto directo en la energía y el rendimiento diario de las mujeres.

La disminución de la hemoglobina rara vez ocurre por una sola razón. El ciclo menstrual puede ser un factor contribuyente determinante, ya que los sangrados abundantes o muy prolongados generan una pérdida de hierro mensual. Esta situación, combinada con el desgaste diario, va disminuyendo las reservas del cuerpo de manera silenciosa.

De acuerdo con el doctor Felipe Posada Arenas, Médico Especialista en Anestesiología y Reanimación de Mentoring Medic , más de la mitad de los casos de anemia en este grupo poblacional se deben a la falta de hierro. Además, es muy común que converjan varias causas en una misma paciente, tales como:

Dietas muy restrictivas.

Embarazos recientes.

Problemas de absorción en el intestino.

Inflamación por condiciones como el síndrome de ovario poliquístico (SOP).

Síntomas silenciosos de la falta de hierro que solemos ignorar

El mayor riesgo de la anemia leve o moderada es que no avisa con dolor. El doctor Posada advierte que esta condición se manifiesta con síntomas que la mayoría de las mujeres normalizan o atribuyen al estrés del día a día. Entre las señales de alerta más comunes se encuentran:

Un cansancio constante que no mejora con el descanso.

Dificultad evidente para concentrarse.

Una palidez sutil en la piel.

Uñas frágiles y quebradizas.

El peligro oculto de la baja hemoglobina en cirugías estéticas

Esta normalización de los síntomas tiene consecuencias graves, especialmente para aquellas mujeres activas, trabajadoras o madres que buscan realizarse una cirugía plástica. Muchas de estas pacientes llegan a su primera consulta sin haberse realizado un examen de sangre en meses o años, desconociendo por completo sus niveles de hierro.

Llegar al quirófano sintiéndose "relativamente bien" pero con una hemoglobina muy baja pone al organismo en una gran desventaja. Al operar en estas condiciones, el cuerpo no responde de manera adecuada a las pérdidas de sangre normales de la cirugía. Esto aumenta significativamente los riesgos médicos, provocando bajones de presión, infecciones postoperatorias debido a la disminución de las defensas, y un cansancio extremo que puede alargar la recuperación por semanas.

Tratamientos y alimentos ricos en hierro para subir la hemoglobina

Para prevenir estas severas complicaciones, la prioridad médica es elevar los niveles de hemoglobina y recuperar las reservas de hierro de forma rápida y segura. El primer paso es la anticipación: se deben revisar los exámenes de sangre entre cuatro y seis semanas antes de cualquier intervención quirúrgica. Este margen de tiempo permite diseñar una estrategia prequirúrgica con fórmulas avanzadas de alta absorción que no caen mal al estómago y elevan la hemoglobina en tiempo récord.

Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud (OMS) destaca que la alimentación juega un papel fundamental en la recuperación. Para mejorar los niveles de hierro de forma natural, se recomienda:

Aumentar el consumo de carnes rojas, pescados y mariscos.

Incluir legumbres, espinacas y frutos secos en la dieta diaria.

Combinar estos alimentos con vitamina C, vitamina B12 y ácido fólico para favorecer la absorción del mineral.

Evitar alimentos que reducen la absorción del hierro, como el café, el té y grandes cantidades de calcio.

Una hemoglobina recuperada asegura la correcta oxigenación de los tejidos, disminuye el riesgo de infecciones, acelera la cicatrización y evita transfusiones. Como concluye el experto de Mentoring Medic, la seguridad de una cirugía y el cuidado integral de la salud dependen directamente de qué tan fuerte llegue el organismo.