CANAL RCN
Economía

Dólar en Colombia sorprende al cierre: fuerte caída frente a la TRM este 9 de marzo

El precio del dólar en Colombia cerró este 9 de marzo con una caída frente a la TRM. Conozca en cuánto quedó la divisa, sus movimientos del día y cómo ha variado frente a semanas y meses anteriores.

Dólar en Colombia sorprende al cierre: fuerte caída frente a la TRM este 9 de marzo
Foto: Pixabay

Noticias RCN

marzo 09 de 2026
02:36 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El precio del dólar en Colombia volvió a ser tema de conversación este lunes 9 de marzo de 2026, luego de que la divisa estadounidense registrara un movimiento importante al cierre de la jornada.

Se sigue moviendo el precio del dólar en Colombia: así se cotizó hoy 9 de marzo de 2026
RELACIONADO

Se sigue moviendo el precio del dólar en Colombia: así se cotizó hoy 9 de marzo de 2026

Aunque durante el día presentó variaciones moderadas, finalmente terminó con una caída frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) vigente.

De acuerdo con los datos del mercado cambiario, el dólar cerró la jornada sobre los $3.745, lo que representó un descenso de $50,55 frente a la TRM certificada para el día, que fue de $3.795,55.

Precio del dólar en Colombia hoy 9 de marzo de 2026

Durante la jornada cambiaria de este lunes, el dólar presentó varios movimientos en su cotización. El precio mínimo registrado fue de $3.728,50, mientras que el valor máximo alcanzó los $3.780.

Dólar tuvo importante subida este 6 de marzo: así se cotiza la divisa hoy en Colombia
RELACIONADO

Dólar tuvo importante subida este 6 de marzo: así se cotiza la divisa hoy en Colombia

Además, el mercado tuvo una actividad significativa con 1.877 transacciones, que representaron un monto cercano a US$1.311 millones negociados durante el día.

La TRM certificada para este lunes 9 de marzo de 2026 fue de $3.795,55, valor que se mantuvo sin cambios frente al día anterior. Sin embargo, el cierre de la jornada mostró una tendencia a la baja respecto a ese indicador oficial.

Este tipo de variaciones suele estar influenciado por factores como el comportamiento de los mercados internacionales, el precio del petróleo y las decisiones económicas globales que afectan a las monedas emergentes.

¿Cómo se ha movido el dólar frente a otros periodos?

Si se analiza el comportamiento del dólar en Colombia frente a otros momentos recientes, se observan algunos cambios relevantes.

Nuevo movimiento de Nequi y Bancolombia sorprende a usuarios: ahora podrán acceder a dólares
RELACIONADO

Nuevo movimiento de Nequi y Bancolombia sorprende a usuarios: ahora podrán acceder a dólares

Por ejemplo, frente al mismo día de la semana anterior, la TRM registró un aumento de 0,78%, equivalente a 29,25 pesos. Asimismo, comparado con el mismo día del mes anterior, la divisa mostró un incremento de 3,42%, es decir, 125,35 pesos más.

En lo corrido del año, el dólar ha subido cerca de 1,02%, lo que representa un aumento aproximado de 38,47 pesos.

No obstante, cuando se compara con el mismo día del año pasado, la moneda estadounidense presenta una caída considerable. Según los registros, el precio ha bajado 7,8%, lo que equivale a 321,25 pesos menos.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Resultados lotería

Resultado del Super Astro Sol: ya hay número y signo ganador hoy 9 de marzo de 2026

Finanzas personales

Más allá del 23%: Cómo se calcula el aumento real de las cuotas de administración este año

Finanzas personales

Edad que los padres pueden dejar de subsidiar a los hijos y solicitar el desalojo de vivienda: ley es clara

Otras Noticias

Medio oriente

La guerra en Oriente Medio dispara el precio del petróleo tras la elección del hijo de Jamenei

Desde el inicio de la guerra, el crudo ha subido un 70%, un incremento sin precedentes en tan corto plazo.

satena

Anuncian vuelos especiales entre Bogotá y Valledupar para el Festival de la Leyenda Vallenata

Faltan pocas semanas para que la capital del Cesar sea una vez más el epicentro de la cultura vallenata.

Crystal Palace

¿Fue grave? Confirmaron tiempo de baja de Daniel Muñoz con Crystal Palace

Kylian Mbappé

Nuevo video de Kylian Mbappé junto a Ester Exposito alimenta rumores

Cuidado personal

Los vínculos sociales negativos podrían acelerar el envejecimiento, según investigación