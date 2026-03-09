Dólar en Colombia sorprende al cierre: fuerte caída frente a la TRM este 9 de marzo

El precio del dólar en Colombia volvió a ser tema de conversación este lunes 9 de marzo de 2026, luego de que la divisa estadounidense registrara un movimiento importante al cierre de la jornada.

Aunque durante el día presentó variaciones moderadas, finalmente terminó con una caída frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) vigente.

De acuerdo con los datos del mercado cambiario, el dólar cerró la jornada sobre los $3.745, lo que representó un descenso de $50,55 frente a la TRM certificada para el día, que fue de $3.795,55.

Precio del dólar en Colombia hoy 9 de marzo de 2026

Durante la jornada cambiaria de este lunes, el dólar presentó varios movimientos en su cotización. El precio mínimo registrado fue de $3.728,50, mientras que el valor máximo alcanzó los $3.780.

Además, el mercado tuvo una actividad significativa con 1.877 transacciones, que representaron un monto cercano a US$1.311 millones negociados durante el día.

La TRM certificada para este lunes 9 de marzo de 2026 fue de $3.795,55, valor que se mantuvo sin cambios frente al día anterior. Sin embargo, el cierre de la jornada mostró una tendencia a la baja respecto a ese indicador oficial.

Este tipo de variaciones suele estar influenciado por factores como el comportamiento de los mercados internacionales, el precio del petróleo y las decisiones económicas globales que afectan a las monedas emergentes.

¿Cómo se ha movido el dólar frente a otros periodos?

Si se analiza el comportamiento del dólar en Colombia frente a otros momentos recientes, se observan algunos cambios relevantes.

Por ejemplo, frente al mismo día de la semana anterior, la TRM registró un aumento de 0,78%, equivalente a 29,25 pesos. Asimismo, comparado con el mismo día del mes anterior, la divisa mostró un incremento de 3,42%, es decir, 125,35 pesos más.

En lo corrido del año, el dólar ha subido cerca de 1,02%, lo que representa un aumento aproximado de 38,47 pesos.

No obstante, cuando se compara con el mismo día del año pasado, la moneda estadounidense presenta una caída considerable. Según los registros, el precio ha bajado 7,8%, lo que equivale a 321,25 pesos menos.