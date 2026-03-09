CANAL RCN
Deportes

Atlético Nacional da parte médico oficial de 'Chicho' Arango: confirma fractura, luxación y conmoción cerebral

Atlético Nacional confirmó el parte médico de Cristian “Chicho” Arango tras el fuerte choque que sufrió ante Águilas Doradas. El delantero presenta fractura de nariz, luxación de clavícula y conmoción cerebral.

Foto: @nacionaloficial en Instagram.

Noticias RCN

marzo 09 de 2026
04:27 p. m.
Momentos de preocupación se vivieron en los primeros minutos del partido entre Atlético Nacional y Águilas Doradas, luego de que el delantero Cristian “Chicho” Arango sufriera un fuerte golpe en la cabeza que obligó a detener temporalmente el compromiso disputado en el Estadio Cincuentenario.

La jugada ocurrió en una acción temprana del encuentro, cuando el atacante antioqueño fue a disputar un balón dividido y terminó protagonizando un fuerte choque.

Tras el impacto, Arango cayó al césped y permaneció inconsciente durante algunos segundos, lo que generó preocupación inmediata en el terreno de juego.

El fuerte golpe que sufrió Chicho Arango en pleno partido

La escena fue impactante. Apenas corrían los primeros minutos del compromiso de Liga BetPlay cuando el delantero de Atlético Nacional protagonizó el choque que obligó a detener el juego. Sus compañeros pidieron rápidamente la asistencia médica mientras el estadio guardaba silencio ante la gravedad de la situación.

El cuerpo médico ingresó de inmediato al campo para atender al jugador y estabilizarlo. Posteriormente, Arango fue retirado del terreno de juego para realizarle los exámenes correspondientes y descartar complicaciones mayores.

Atlético Nacional confirmó el diagnóstico de la lesión

Este lunes en horas de la tarde, Atlético Nacional emitió un comunicado oficial en el que confirmó el estado de salud del atacante.

“Chicho Arango: luxación de clavícula, fractura de nariz y conmoción cerebral que por fortuna no pasó a mayores. Está bajo protocolos de FIFA. Informaremos más adelante tiempos de recuperación”, informó el club.

El parte médico generó alivio entre los hinchas, ya que, pese a la gravedad del golpe, los médicos confirmaron que el jugador se encuentra estable y bajo observación siguiendo los protocolos establecidos para este tipo de lesiones.

Ahora, el delantero deberá permanecer en seguimiento médico mientras se determina el tiempo que estará fuera de las canchas. La evolución en los próximos días será clave para definir cuándo podrá regresar a la actividad deportiva con el equipo antioqueño.

