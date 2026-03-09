En dos horas, Usaquén recibió lluvia suficiente para llenar 25 piscinas olímpicas, según IDIGER

Durante la tarde de este lunes, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) reportó un intenso episodio de lluvias en la localidad de Usaquén, que acumuló cerca de 60 milímetros en dos horas, equivalente a llenar 22 piscinas olímpicas en ese corto lapso.

El director del IDIGER, Guillermo Escobar, explicó que la estación hidrometeorológica ubicada en la calle 127 con carrera segunda registró el fenómeno y señaló que “las precipitaciones alcanzaron 60 mm en dos horas, lo que equivale a llenar 25 piscinas olímpicas”.

Vías afectadas y atención de emergencias

Las lluvias ocasionaron inundaciones en varios puntos de la localidad. Según Escobar, se presentaron afectaciones en la carrera novena entre calles 116 y 109, así como en la carrera séptima, donde el agua cubrió parte de la vía.

RELACIONADO Importantes acuerdos entre el Gobierno Nacional y los bancos para los afectados por lluvias

El deprimido de la Calle 94 también resultó impactado, situación que fue atendida por la Secretaría de Movilidad, Bomberos y la Empresa de Acueducto de Bogotá. Escobar reiteró la importancia de seguir las recomendaciones de la Alcaldía Mayor para enfrentar la temporada de lluvias de 2026 y evitar “hechos lamentables”.

Balance en otras localidades

El IDIGER confirmó que en el resto de Bogotá no se registraron emergencias graves. “No tenemos reportes de deslizamientos en las localidades cercanas a los cerros orientales y surorientales”, aseguró Escobar.