En dos horas, Usaquén recibió lluvia suficiente para llenar 25 piscinas olímpicas, según IDIGER
El deprimido de la calle 94 también resultó impactado, situación que fue atendida por la Secretaría de Movilidad, Bomberos y la Empresa de Acueducto de Bogotá.
Noticias RCN
05:36 p. m.
Durante la tarde de este lunes, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) reportó un intenso episodio de lluvias en la localidad de Usaquén, que acumuló cerca de 60 milímetros en dos horas, equivalente a llenar 22 piscinas olímpicas en ese corto lapso.
El director del IDIGER, Guillermo Escobar, explicó que la estación hidrometeorológica ubicada en la calle 127 con carrera segunda registró el fenómeno y señaló que “las precipitaciones alcanzaron 60 mm en dos horas, lo que equivale a llenar 25 piscinas olímpicas”.
Vías afectadas y atención de emergencias
Las lluvias ocasionaron inundaciones en varios puntos de la localidad. Según Escobar, se presentaron afectaciones en la carrera novena entre calles 116 y 109, así como en la carrera séptima, donde el agua cubrió parte de la vía.
El deprimido de la Calle 94 también resultó impactado, situación que fue atendida por la Secretaría de Movilidad, Bomberos y la Empresa de Acueducto de Bogotá. Escobar reiteró la importancia de seguir las recomendaciones de la Alcaldía Mayor para enfrentar la temporada de lluvias de 2026 y evitar “hechos lamentables”.
Balance en otras localidades
El IDIGER confirmó que en el resto de Bogotá no se registraron emergencias graves. “No tenemos reportes de deslizamientos en las localidades cercanas a los cerros orientales y surorientales”, aseguró Escobar.