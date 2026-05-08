La Fundación Cardioinfantil realizará su segunda brigada hepática en Bogotá: la primera cambió la vida de Milagros

El sábado 9 de mayo inicia en Bogotá la segunda brigada hepática, liderada por la Fundación Cardioinfantil, en la que niños y jóvenes entre los 0 y los 17 años podrán inscribirse.

La primera brigada, realizada en Tunja, logró cambiar la vida de Milagros, una bebé de cuatro meses que, a pesar de seguir necesitando un trasplante hepático, logró superar las expectativas de vida que los médicos compartieron con su madre, antes de que naciera.

“Mi bebé es un milagro porque, cuando me enteré del embarazo, me dijeron que ella no iba a caminar, no iba a hablar e iba a morir en el parto, solamente porque tenía un quiste”, explicó Yajairis Toro, madre de la menor, en diálogo con Noticias RCN.

Milagros es atendida por los médicos de la Cardioinfantil gracias a la brigada hepática:

Decidida a cambiar el fatal diagnóstico de su bebé, Yajairis, de nacionalidad venezolana, dejó por segunda vez su hogar y viajó de Barbosa, Santander, a Tunja, para asistir a la primera brigada hepática de la Cardioinfantil.

“Lo del quiste fue detectado antes de que la bebé naciera, pero, en Tunja, determinaron que la bebé iba a necesitar un trasplante de hígado”, indicó. Y lo mejor es que asistir no tiene ningún costo, como indicó el hepatólogo de la Fundación Cardioinfantil Felipe Ordóñez:

“La brigada es completamente gratuita y las atenciones que se realicen luego van por parte de la EPS. En el caso de Milagros, logramos traerla en remisión, directamente de clínica a clínica. Y con otros pacientes que asisten a la brigada y los vemos, los atendemos y los valoramos, nos quedamos con sus datos y buscamos poder continuar brindándoles atención acá en la clínica”.

Un verdadero milagro:

Para inscribirse a la brigada es necesario comunicarse con la línea 3177168895 y seguir las indicaciones del personal encargado. Un paso a paso que puede seguir cambiando la vida de niños y niñas con problemas en el hígado, como en el caso de Milagros:

“Estamos en el proceso de prepararnos para la operación. Nos estamos realizando exámenes para determinar si la mamá o el papá será el donante del 20% de hígado para Milagros”, celebró Yajairis, llena de esperanza por la atención recibida tras la brigada hepática.