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¿Cuáles son las terapias biológicas avanzadas para el manejo del dolor y rejuvenecimiento?

Especialistas en medicina regenerativa advierten que las terapias con exosomas y células madre representan una alternativa complementaria con creciente respaldo científico.

¿Cuáles son las terapias biológicas avanzadas para el manejo del dolor y rejuvenecimiento en Barranquilla?
Foto: suministrada a Noticias RCN.

Noticias RCN

mayo 08 de 2026
03:42 p. m.
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La medicina regenerativa empieza a abrirse camino en Barranquilla como una alternativa complementaria para pacientes que buscan mejorar su movilidad, disminuir dolores articulares y acceder a tratamientos orientados al bienestar y la recuperación funcional.

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En la capital del Atlántico, especialistas vienen impulsando terapias avanzadas basadas en exosomas autólogos y células madre obtenidas del propio paciente, procedimientos que forman parte de una nueva generación de tratamientos apoyados en biotecnología y medicina personalizada.

La doctora Paola Blanco, médico y cirujano estético junto al doctor Alfredo Pombo, especialista en medicina alternativa y regenerativa, coinciden en que estas terapias no sustituyen los tratamientos médicos convencionales, pero sí pueden complementar procesos terapéuticos relacionados con lesiones musculares, inflamación, dolor crónico y rejuvenecimiento celular.

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Exosomas: aliados en la regeneración celular

Uno de los procedimientos que más interés ha despertado es el uso de exosomas autólogos. Se trata de pequeñas vesículas liberadas por las células y conocidas como “mensajeros biológicos” debido a su capacidad para mejorar la comunicación celular y activar mecanismos de reparación de tejidos.

En este tipo de terapias, los exosomas se obtienen de la sangre del mismo paciente y posteriormente son procesados mediante tecnología especializada para concentrar sus propiedades regenerativas.

Según los doctores Blanco y Pombo, estos procedimientos pueden ayudar a estimular la regeneración de tejidos, reducir procesos inflamatorios, favorecer la recuperación funcional y mejorar la movilidad articular. También se utilizan para estimular la producción de colágeno.

La doctora Paola Blanco explicó que la medicina regenerativa está cambiando la forma de abordar ciertas lesiones y procesos degenerativos:

Ya no se trata únicamente de aliviar síntomas, sino de estimular mecanismos biológicos que ayuden al cuerpo a recuperarse desde su propia capacidad regenerativa.

Por su parte, el doctor Alfredo Pombo señaló que estas terapias pueden convertirse en una herramienta complementaria importante para el manejo del dolor:

En pacientes con dolor de rodilla, hombro, talones o limitaciones de movilidad, estas terapias pueden convertirse en una herramienta complementaria importante dentro de un manejo integral. Lo fundamental es realizar una valoración médica rigurosa y entender que cada caso requiere un protocolo individualizado.

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Células madre autólogas y rejuvenecimiento

Otra de las técnicas que empieza a posicionarse en la ciudad es el uso de células madre autólogas obtenidas a partir del tejido adiposo del paciente.

Estas terapias son utilizadas principalmente para el manejo del dolor articular crónico, lesiones musculares, inflamación y procesos de rejuvenecimiento facial y corporal. Además, buscan estimular la producción de colágeno y elastina para mejorar la firmeza y calidad de la piel.

Los especialistas explican que el uso de material biológico del mismo paciente disminuye el riesgo de incompatibilidad o rechazo, lo que convierte a estas terapias en procedimientos considerados seguros dentro de protocolos médicos adecuados.

La doctora Paola Blanco aseguró que la medicina regenerativa avanza hacia tratamientos más personalizados y biocompatibles, enfocados en activar procesos naturales del organismo mediante tecnologías seguras.

Los expertos también hicieron énfasis en las diferencias entre las células madre provenientes de tejido adiposo y aquellas derivadas del cordón umbilical. Estas últimas suelen utilizarse en escenarios médicos más complejos debido a su capacidad de proliferación celular y sus efectos antiinflamatorios e inmunomoduladores.

Los especialistas de Bianco Wellness insistieron en que la medicina regenerativa debe manejarse bajo protocolos estrictos y con diagnósticos individualizados.

Para los médicos, cada organismo responde de manera diferente, por lo que no existe una fórmula universal aplicable a todos los pacientes. De ahí que la valoración especializada sea considerada una parte esencial del proceso.

El doctor Alfredo Pombo reiteró que el éxito y la seguridad de estas terapias dependen de seleccionar correctamente el tratamiento y entender las necesidades específicas de cada persona

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