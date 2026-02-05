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Claves para correr exitosamente una maratón: expertos revelan cómo prepararse

La disciplina, la planificación y el equilibrio entre entrenamiento físico y mental se son determinantes para quienes buscan completar una maratón.

Claves para correr exitosamente una maratón: expertos revelan cómo prepararse
Foto: suministrada a Noticias RCN.

Noticias RCN

mayo 02 de 2026
08:04 a. m.
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Cada vez más personas se suman a carreras de calle, integran comunidades deportivas y adoptan hábitos asociados al bienestar físico y mental.

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Correr una maratón se ha convertido en una meta frecuente, pero también en un desafío que, lejos de la improvisación, exige preparación rigurosa, disciplina y estrategia.

Desde la experiencia de atletas de alto rendimiento, la primera advertencia es clara: una maratón no se improvisa. No basta con acumular kilómetros de forma desordenada.

El proceso implica construir una base aeróbica sólida durante semanas o incluso meses, en la que la progresión controlada juega un papel determinante. Aumentar la carga de entrenamiento sin planificación puede derivar en lesiones o en un desgaste prematuro que impida alcanzar la meta.

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Seguir un plan estructurado no solo permite distribuir adecuadamente las cargas, sino también incorporar periodos de descanso que favorecen la recuperación del cuerpo.

La falta de organización, por el contrario, suele generar picos de esfuerzo que afectan el rendimiento y elevan el riesgo de abandono antes de completar la carrera.

De hecho, uno de los aprendizajes más relevantes es que el rendimiento en una maratón depende de entrenar mejor, no únicamente de aumentar la distancia recorrida. La combinación de diferentes metodologías de entrenamiento —como fondos largos, sesiones de ritmo controlado, ejercicios de velocidad y trabajo de fuerza— permite desarrollar una resistencia más eficiente.

Este enfoque integral también contribuye a sostener el ritmo durante largas distancias sin generar un desgaste excesivo.

Prepararse para una maratón implica mucho más que salir a correr: la movilidad articular, el fortalecimiento muscular y el descanso son elementos clave que inciden directamente en el desempeño.

Señales como dolor persistente, fatiga acumulada o cambios en la técnica de carrera no deben ser ignoradas, ya que pueden anticipar problemas mayores.

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¿Cuáles son los zapatos recomendados para correr una maratón?

El calzado adecuado, elegido según la pisada, el terreno y el objetivo de carrera, puede influir tanto en la comodidad como en el rendimiento.

Los especialistas recomiendan, además, renovar los tenis entre los 600 y 800 kilómetros para mantener sus condiciones de amortiguación y respuesta, evitando así impactos negativos en las articulaciones. Johanna Zambrano, gerente de ASICS Colombia, habló de la nueva tienda en Mallplaza que ofrece este tipo de zapatos, usados por embajadores del running:

El crecimiento del running, impulsado por comunidades, carreras y una mayor conciencia sobre el bienestar, ha transformado el deporte en un fenómeno cultural. La nueva tienda en Mallplaza busca acompañar tanto a quienes empiezan como a corredores de alto rendimiento, con un portafolio diseñado para cada nivel.

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La mejor estrategia para correr una maratón exitosamente

La estrategia de carrera puede marcar la diferencia entre completar o no la maratón. Salir a un ritmo controlado, evitar el impulso inicial y distribuir la energía de forma inteligente son decisiones clave que inciden directamente en el resultado.

A esto se suma la preparación psicológica, donde técnicas como la visualización, la respiración y la segmentación del recorrido ayudan a sostener el esfuerzo en los momentos más exigentes.

El running continúa consolidándose como una práctica deportiva en expansión en Colombia. No solo representa un reto personal, sino también una herramienta de bienestar que conecta disciplina, salud y superación.

Prepararse para una maratón, entonces, no es solo un objetivo deportivo: es un proceso que exige compromiso, planificación y la capacidad de escuchar tanto al cuerpo como a la mente.

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