Capacidad de atención del sistema de salud ha ido reduciéndose desde el 2022

En su último informe, el observatorio Así Vamos en Salud reveló que la cobertura ha venido disminuyendo desde el 2022, cuando era del 100%, hasta llegar a un 98,45% en el 2025.

Pero eso no es todo, la capacidad del sistema para atender a los pacientes, entre enero del 2024 y julio del 2025, en UCI neonatal se redujo en un 7,5%; las camas para el trabajo de parto y postparto, en un 7,1%, y las camas para atender las emergencia por salud mental de los adultos, en un 6%.

“Esta disminución de la cobertura, junto con el aumento del número de afiliados en el régimen subsidiado lesiona el principio de universalidad del aseguramiento en salud y, a la vez, presiona la sostenibilidad del sistema; lo que afecta el acceso a los servicios y la calidad de los mismos”, se lee en el informe.

Las quejas se han triplicado el último año por la atención en salud:

Un 1,5% no parece importante, pero al multiplicarlo por el número de pacientes que utilizan los sistemas de salud en el país, la cifra es alarmante.

Por ejemplo, entre enero y junio del 2025, se registró un incremento del 36% en las quejas por la atención en salud, para un total de 978.177 reportes. De acuerdo con Diego Gil, director ejecutivo de la Federación Colombiana de Enfermedades Raras (Fecoer), varios pacientes “han fallecido porque no han logrado acceder a la atención integral que necesitaban. Los tramites y las demoras administrativas cada vez son más engorrosos y excesivas. Estamos en medio de una crisis y un abandono institucional sin precedentes en el país”.

RELACIONADO Industria farmacéutica acumula una cartera superior a los 4 billones y alerta sobre desfinanciamiento en el sistema de salud

Inscripciones a los planes voluntarios de salud y de medicina prepagada han aumentado considerablemente en los últimos meses:

Al advertir la diminución en la capacidad del sistema, pacientes han optado por inscribirse en planes voluntarios, que registraron un aumento de un 6,7%, y planes de medicina prepagada, que registraron un aumento del 37%, en el primer semestre del 2025.

Entonces, “la duda que nos asiste”, según Augusto Galán, director de Así Vamos en Salud “es, de aquí para adelante, qué hacer. No es simplemente la queja o la evidencia, hay que tener acciones y hay que tomar acciones”.