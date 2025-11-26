CANAL RCN
Salud y Bienestar

Restricción de vapeadores en entornos educativos en Medellín: ¿cuáles son los principales cambios?

La resolución, emitida por la Alcaldía de Medellín, busca que los entornos educativos sean libres de emisiones de estos cigarrillos electrónicos.

Foto: Freepik
Foto: Freepik

Noticias RCN

noviembre 26 de 2025
03:53 p. m.
Las sociedades actuales han normalizado el uso de los famosos cigarrillos electrónicos o vapeadores que han sido vendidos bajo distintas estrategias de marketing en la que los llamativos colores, diseños y sabores sobresalen.

Ante el incremento de su consumo en entornos educativos, la Alcaldía de Medellín emitió una resolución que reglamenta y establece una serie de indicaciones para que las instituciones sean entornos libres de humo.

Cambios en las instituciones para prohibir uso de vapeadores

Con dicha resolución se busca que todas las instituciones, públicas o privadas desde jardines infantiles hasta universidades, prohíban el consumo, venta, activación, promoción y patrocinio de productos con tabaco, nicotina y similares.

De esta manera, los establecimientos educativos tendrán que realizar una serie de cambios en sus instalaciones para garantizar el cumplimiento de esta resolución.

Algunos de estos son la instalación de señalización visible, el desarrollo de distintas campañas pedagógicas sobre los riesgos de hacer uso de estos artefactos, incluir disposiciones dentro de los manuales de convivencia y gestión en caso de incumplimiento con enfoques educativos.

Según la Alcaldía de Medellín, esta medida corresponde al incremento en el uso de estos dispositivos entre la población joven ya que el 40% de los estudiantes escolares y el 37,9% de los universitarios han usado estos dispositivos.

Así mismo, la Alcaldía precisa que 113 instituciones ya han actualizado sus respectivos manuales de convivencia al declararse espacios libres de humo y aerosoles. De esta manera, se espera que el resto de los establecimientos educativos adopten dichas disposiciones en el transcurso de un año.

“Durante este año hemos fortalecido una campaña de sensibilización en los entornos educativos, con el propósito de que nuestros adolescentes y jóvenes estén cada vez menos expuestos a factores de riesgo relacionados con el consumo de cigarrillos y dispositivos electrónicos”, explicó Natalia López Delgado, secretaria de salud en Medellín.

¿Cuáles son los riesgos de vapear?

Según el National Institutes of Health, el vapeo expone a los pulmones a diversos productos químicos como la nicotina, el THC y saborizantes artificiales. Thomas Eissenberg, experto en investigación del tabaco en la Universidad de la Mancomunidad de Virginia, explicó que cuando estas sustancias entran en calor, dentro del mismo dispositivo, generan más químicos potencialmente peligrosos para la salud.

Así mismo, el consumo de nicotina durante la adolescencia podría estar relacionado con lesiones pulmonares y daños en el desarrollo del cerebro que controla la atención y el aprendizaje.

