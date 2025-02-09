Tres frutas que contienen un mayor porcentaje de vitamina C a parte de las naranjas

La vitamina C es un importante nutriente que el cuerpo necesita para formar diferentes vasos sanguíneos, cartílagos, músculos y colágeno para los huesos.

Su factor antioxidante hace que el proceso de curación del cuerpo se desarrolle más rápido y protege el cuerpo contra los efectos de los radicales libres, las moléculas que se producen cuando el cuerpo descompone alimentos, se expone al humo del tabaco y a la radiación.

A raíz de que el cuerpo no produce la vitamina C, científicos y especialistas han recomendado el consumo de algunas frutas, verduras, entre otros alimentos, que también pueden contribuir a la obtención de este nutriente.

Frutas para obtener vitamina C

Según Mayo Clinic, los expertos recomiendan que las mujeres que no se encuentren en estado de embarazo deben tomar 75 miligramos diarios mientras que los hombres 90. No obstante, es importante evitar un exceso ya que su consumo no debe superar los 2.000 mg.

Algunas de las frutas más populares que han estado relacionadas con la obtención de la vitamina C son las naranjas y limones, pues, según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, 100 gramos de la pulpa de estas frutas contienen ~53 mg de vitamina C.

No obstante, no son las únicas opciones para obtener dicho nutriente ya que existen otras alternativas para las personas, pues algunas enfermedades como la gastritis puede impedir su consumo diario.

Guayaba

Según un estudio hecho en Ecuador, la guayaba contiene hasta 500 mg de vitamina C. También posee otras propiedades benéficas como sus beneficios a la digestión, regula el azúcar en la sangre y protege contra el daño celular.

Papaya

La papaya es rica en distintas vitaminas como la A, complejos B, fibra, distintos antioxidantes y la regulación del tránsito intestinal. Así mismo, posee altos niveles de vitamina C ya que cuenta con ~60mg / 100g.

Kakadu Plum

El kakadu o murunga es una planta nativa de Australia y contiene cantidades de vitamina C que oscilan entre 2.300 y 3.150 mg cada 100g. Aunque los pueblos aborígenes la comían directamente, también fue implementada en gelatina y bebidas refrescantes.

Según investigaciones, esta fruta ha sido usada para mantener la frescura, apariencia y durabilidad de crustáceos congelados.