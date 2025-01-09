CANAL RCN
Salud y Bienestar

Más de 100 mil agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia en Colombia

En promedio, en el país se podrían estar registrando casi 500 casos por día.

Foto: Freepik
Foto: Freepik

Noticias RCN

septiembre 01 de 2025
04:21 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La rabia es un virus mortal que se propaga a las personas a través de la saliva de los animales infectados por lo que, según Mayo Clinic, este se transmite generalmente a través de una mordida.

En casos poco frecuentes, la rabia se puede propagar cuando la saliva infectada entra por heridas abiertas o en las membranas mucosas como la boca o los ojos.

¿Necesita el carné internacional de fiebre amarilla? Conozca el listado de países que lo solicitan
RELACIONADO

¿Necesita el carné internacional de fiebre amarilla? Conozca el listado de países que lo solicitan

Transmisión del virus de la rabia en Colombia

Según el Instituto Nacional de Salud, los casos de rabia en el país se han incrementado, pues hasta el 23 de agosto del 2025 se han registrado cerca de 124.664 casos. Esto representa un incremento del 9,4% frente al mismo periodo del 2024 en el que se contabilizaron 113.917 agresiones.

En promedio, se cree que en Colombia se presentan más de 480 ataques diarios por parte de estos animales infectados. Bogotá encabeza la lista con (16.431) casos, seguido por Antioquia (13.990), Cundinamarca (10.486), Valle del Cauca (6.364) y Santander (5.555). Estas cinco regiones concentran cerca de la mitad de los reportes del país.

En Colombia se han identificado como reservorios del virus de la rabia animales como perros y gatos sin su esquema de vacunación, así como murciélagos, vacas, cerdos, zorros y algunos roedores, manifestó Andrea Cortés, microbióloga de la Universidad Manuela Beltrán.

¿Qué hacer ante un ataque por un animal con rabia?

La rabia es una enfermedad viral que afecta el sistema nervioso central de los mamíferos, incluidos los humanos. Si no se trata a tiempo, puede ser mortal. Según Cortés, se recomienda lavar bien la herida con abundante agua y jabón, cubrirla con un paño limpio si sangra y acudir inmediatamente a un centro de salud, especialmente si el animal no está vacunado o no se puede localizar.

En urgencias, el personal médico puede ordenar desde una limpieza profunda hasta la aplicación de inmunoglobulinas y un esquema de vacunación postexposición.

Estudio sugiere que las dietas ricas en potasio podrían reducir riesgos de insuficiencia cardíaca
RELACIONADO

Estudio sugiere que las dietas ricas en potasio podrían reducir riesgos de insuficiencia cardíaca

Síntomas del virus por la rabia

Los síntomas iniciales pueden confundirse con una gripe, pero progresan rápidamente hacia parálisis, confusión, dificultad para tragar, agresividad y finalmente la muerte.

Según la Organización Mundial de la Salud, el 99 % de los casos en humanos son consecuencia de mordeduras de perros, por lo que la vacunación animal sigue siendo la principal medida de prevención.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Enfermedades

¿Necesita el carné internacional de fiebre amarilla? Conozca el listado de países que lo solicitan

Adultos mayores

La dolorosa razón por la que seis de cada 10 personas no esperan con ilusión su vejez

Alimentos

Estudio sugiere que las dietas ricas en potasio podrían reducir riesgos de insuficiencia cardíaca

Otras Noticias

UNGRD

Fiscalía acusó formalmente a la exconsejera para las Regiones, Sandra Liliana Ortíz

Las pruebas indican que Ortiz Nova tenía pleno conocimiento de que el dinero que recibió provenía de recursos de la UNGRD

Celulares

Planes desde $14.950 para el celular: nueva empresa de telefonía en Colombia anunció ofertas

Nueva empresa de telefonía en Colombia está ofertando planes desde $14.950. ¿Cómo funciona?

Congreso de la República

Atención a la 'Ley Cero Cacho', que le daría duro golpe a los infieles en Colombia

Nicolás Maduro

Nicolás Maduro destapa su miedo: “barcos de EE. UU. con misiles apuntan a Venezuela”

Ciclismo

Sacudón en plena Vuelta España 2025: equipo confirma la salida de una de sus figuras