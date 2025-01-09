Más de 100 mil agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia en Colombia

La rabia es un virus mortal que se propaga a las personas a través de la saliva de los animales infectados por lo que, según Mayo Clinic, este se transmite generalmente a través de una mordida.

En casos poco frecuentes, la rabia se puede propagar cuando la saliva infectada entra por heridas abiertas o en las membranas mucosas como la boca o los ojos.

Transmisión del virus de la rabia en Colombia

Según el Instituto Nacional de Salud, los casos de rabia en el país se han incrementado, pues hasta el 23 de agosto del 2025 se han registrado cerca de 124.664 casos. Esto representa un incremento del 9,4% frente al mismo periodo del 2024 en el que se contabilizaron 113.917 agresiones.

En promedio, se cree que en Colombia se presentan más de 480 ataques diarios por parte de estos animales infectados. Bogotá encabeza la lista con (16.431) casos, seguido por Antioquia (13.990), Cundinamarca (10.486), Valle del Cauca (6.364) y Santander (5.555). Estas cinco regiones concentran cerca de la mitad de los reportes del país.

En Colombia se han identificado como reservorios del virus de la rabia animales como perros y gatos sin su esquema de vacunación, así como murciélagos, vacas, cerdos, zorros y algunos roedores, manifestó Andrea Cortés, microbióloga de la Universidad Manuela Beltrán.

¿Qué hacer ante un ataque por un animal con rabia?

La rabia es una enfermedad viral que afecta el sistema nervioso central de los mamíferos, incluidos los humanos. Si no se trata a tiempo, puede ser mortal. Según Cortés, se recomienda lavar bien la herida con abundante agua y jabón, cubrirla con un paño limpio si sangra y acudir inmediatamente a un centro de salud, especialmente si el animal no está vacunado o no se puede localizar.

En urgencias, el personal médico puede ordenar desde una limpieza profunda hasta la aplicación de inmunoglobulinas y un esquema de vacunación postexposición.

Síntomas del virus por la rabia

Los síntomas iniciales pueden confundirse con una gripe, pero progresan rápidamente hacia parálisis, confusión, dificultad para tragar, agresividad y finalmente la muerte.

Según la Organización Mundial de la Salud, el 99 % de los casos en humanos son consecuencia de mordeduras de perros, por lo que la vacunación animal sigue siendo la principal medida de prevención.