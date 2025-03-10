CANAL RCN
Salud y Bienestar

¿Cómo detectar la displasia de cadera sin necesidad de exponerse a la radiación?

Especialista explicó el método no invasivo para detectar este problema en la articulación.

Foto: Freepik
Foto: Freepik

Noticias RCN

octubre 03 de 2025
07:27 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La displasia de cadera es el término utilizado para indicar que el acetábulo o parte cóncava de la cadera no cubre completamente la cabeza o parte redonda del extremo superior del fémur. Según Mayo Clinic, la mayoría de las personas con displasia de cadera nacen con esta afección.

Personas que no sienten miedo a causa de una extraña condición genética
RELACIONADO

Personas que no sienten miedo a causa de una extraña condición genética

¿Cómo detectar la displasia sin radiación?

Según Diego Ortiz, ortopedista infantil, la displasia de cadera puede diagnosticarse de manera temprana sin necesidad de exponer a los niños a los efectos de la radiación. Esto por medio de las ecografías ya que estas permiten detectarla al ser un método no invasivo y seguro en bebés, especialmente en los primeros meses de vida cuando la osificación de la cadera aún no está completa.

La radiación, propia de los rayos x, es considerada riesgosa para la salud de los pacientes, pues esta puede causar malformaciones, restricción del crecimiento y daño cerebral en algunos bebés en desarrollo.

Así mismo, el ortopedista Ortiz explica que este problema no se puede solucionar por medio de técnicas utilizadas por sobanderos, pues algunos pacientes suelen recurrir a este tipo de personas para darle solución a problemas en articulaciones.

“La displasia de cadera es que la cabeza está encajada, pero el pecho está plano. Como está encajada el examen físico es normal, pero la férula hace cama en el techo para que forme y coja con cavidad. Un sobandero no le va a dar forma a un techo con una sobada”, explicó.

¿Qué es la retención de líquidos y cómo identificarla a tiempo? Esto dicen los expertos
RELACIONADO

¿Qué es la retención de líquidos y cómo identificarla a tiempo? Esto dicen los expertos

¿Cuáles son los síntomas de la displasia de cadera en bebés?

Uno de los principales síntomas que se pueden observar de este problema en bebés es que una de sus piernas es más larga que la otra. Esto ocasiona que cuando los niños empiezan a caminar desarrollan cojera.

Así mismo, otra de las señales se presenta durante el cambio de pañal ya que una cadera puede ser menos flexible que la otra.

Según Mayo Clinic, algunos factores de riesgo corresponden a la herencia ya que esta displasia tiende a transmitirse de forma hereditaria y es más común entre mujeres.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

EPS

Hospitales del norte del Cauca anuncian cierre de servicios a pacientes de Nueva EPS y Fomag

Cuidado personal

¿Qué es la retención de líquidos y cómo identificarla a tiempo? Esto dicen los expertos

Enfermedades

Personas que no sienten miedo a causa de una extraña condición genética

Otras Noticias

Venezuela

Corte da luz verde a Trump para ponerle fin al TPS de 350.000 venezolanos

El alto tribunal revocó la orden de no autorizar el fin del amparo de protección migratoria para venezolanos en Estados Unidos.

Finanzas personales

¿Qué son los gastos hormiga y cómo afectan el bolsillo?

Los gastos hormiga pueden afectar seriamente la salud financiera, por eso le contamos cómo evitarlos.

Turismo

Ranking de los 8 pueblos más lindos del mundo, según Forbes

Masacres en Colombia

Primera masacre en Barranquilla tras cese al fuego entre 'Los Costeños' y 'Los Pepes'

Mundial de fútbol

¿Cuánto cuesta el balón con el que se jugará el Mundial 2026? Precios y versiones