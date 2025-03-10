¿Cómo detectar la displasia de cadera sin necesidad de exponerse a la radiación?

La displasia de cadera es el término utilizado para indicar que el acetábulo o parte cóncava de la cadera no cubre completamente la cabeza o parte redonda del extremo superior del fémur. Según Mayo Clinic, la mayoría de las personas con displasia de cadera nacen con esta afección.

¿Cómo detectar la displasia sin radiación?

Según Diego Ortiz, ortopedista infantil, la displasia de cadera puede diagnosticarse de manera temprana sin necesidad de exponer a los niños a los efectos de la radiación. Esto por medio de las ecografías ya que estas permiten detectarla al ser un método no invasivo y seguro en bebés, especialmente en los primeros meses de vida cuando la osificación de la cadera aún no está completa.

La radiación, propia de los rayos x, es considerada riesgosa para la salud de los pacientes, pues esta puede causar malformaciones, restricción del crecimiento y daño cerebral en algunos bebés en desarrollo.

Así mismo, el ortopedista Ortiz explica que este problema no se puede solucionar por medio de técnicas utilizadas por sobanderos, pues algunos pacientes suelen recurrir a este tipo de personas para darle solución a problemas en articulaciones.

“La displasia de cadera es que la cabeza está encajada, pero el pecho está plano. Como está encajada el examen físico es normal, pero la férula hace cama en el techo para que forme y coja con cavidad. Un sobandero no le va a dar forma a un techo con una sobada”, explicó.

¿Cuáles son los síntomas de la displasia de cadera en bebés?

Uno de los principales síntomas que se pueden observar de este problema en bebés es que una de sus piernas es más larga que la otra. Esto ocasiona que cuando los niños empiezan a caminar desarrollan cojera.

Así mismo, otra de las señales se presenta durante el cambio de pañal ya que una cadera puede ser menos flexible que la otra.

Según Mayo Clinic, algunos factores de riesgo corresponden a la herencia ya que esta displasia tiende a transmitirse de forma hereditaria y es más común entre mujeres.