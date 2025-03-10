¿Qué es la retención de líquidos y cómo identificarla a tiempo? Esto dicen los expertos

Le contamos cuáles son las principales razones por las que su cuerpo puede empezar a retener líquidos.

¿Qué es la retención de líquidos?

La retención de líquidos es uno de los problemas más comunes en la población y, en especial, suele afectar a las mujeres debido a los cambios hormonales que se presentan durante los periodos de ovulación y menstruación.

Lo cierto es que muchas personas no son conscientes de que padecen este problema, aunque existen síntomas frecuentes que permiten identificarlo con mayor facilidad.

¿Cuáles son los causas más comunes de la retención de líquidos?

Cuando el cuerpo no recibe suficiente agua, activa un mecanismo de defensa que lo lleva a retener líquidos para evitar un mayor desgaste. Alimentación alta en sodio: El consumo excesivo de sal favorece la acumulación de líquidos y dificulta su correcta eliminación.

El consumo excesivo de sal favorece la acumulación de líquidos y dificulta su correcta eliminación. Estilo de vida sedentario: Permanecer mucho tiempo sentado o de pie puede afectar la circulación sanguínea y favorecer la retención.

Permanecer mucho tiempo sentado o de pie puede afectar la circulación sanguínea y favorecer la retención. Cambios hormonales: Factores como el ciclo menstrual, el embarazo o alteraciones hormonales influyen directamente en la retención de líquidos.

Factores como el ciclo menstrual, el embarazo o alteraciones hormonales influyen directamente en la retención de líquidos. Enfermedades renales o hepáticas: Estos trastornos alteran el equilibrio de líquidos en el organismo, lo que puede provocar acumulaciones anormales.

Consejos para evitar la retención de líquidos

De acuerdo con expertos en salud, seguir ciertos hábitos puede ayudar a prevenir la retención de líquidos y mejorar el bienestar general:

Mantenerse hidratado: Beber suficiente agua a diario favorece la eliminación de toxinas y ayuda a mantener el equilibrio hídrico del organismo.

Reducir el consumo de sal: Optar por alimentos frescos y limitar los ultraprocesados contribuye a evitar la acumulación innecesaria de líquidos.

Combatir el sedentarismo: Incorporar actividad física, como caminar o realizar ejercicio regularmente, estimula la circulación sanguínea.

Seguir una dieta balanceada: Una alimentación equilibrada facilita mantener un peso saludable y reduce el riesgo de retención.

Usar medios de compresión: Prendas como medias de compresión favorecen el retorno venoso y ayudan a disminuir la inflamación en las extremidades.