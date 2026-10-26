Resultado Super Astro Sol hoy, 26 de octubre: número y signo ganador del sorteo

La expectativa por el Super Astro Sol volvió a sentirse este lunes 26 de octubre de 2026 entre quienes participaron en el sorteo y esperaban conocer si su apuesta resultó premiada.

Este juego de azar, que combina cuatro cifras con un signo zodiacal, entrega pagos distintos según la cantidad de aciertos. Estos son los datos para revisar el resultado de la jornada.

Resultado del Super Astro Sol hoy, 26 de octubre de 2026

El sorteo de este lunes dejó una nueva combinación ganadora. Como ocurre en cada jornada, los participantes deben comparar tanto los números como el signo elegido al momento de realizar su apuesta.

Los resultados fueron los siguientes:

Número ganador: 7333.

Signo zodiacal ganador: Escorpión.

Para obtener el premio mayor, las cuatro cifras deben coincidir exactamente, en el mismo orden en el que salieron, y estar acompañadas del signo zodiacal ganador.

Quienes participaron también pueden consultar el resultado en los canales oficiales de Super Astro. Es importante revisar con calma el tiquete, ya que acertar parte de la combinación puede representar un premio menor.

¿Cómo se juega el Super Astro Sol y cuánto paga el premio mayor?

La mecánica es sencilla: cada persona escoge un número de cuatro dígitos, desde 0000 hasta 9999, y uno de los doce signos del zodiaco. Después decide cuánto desea apostar, con valores que van desde $500 hasta $10.000, y conserva el comprobante.

El premio mayor paga 42.000 veces el valor apostado cuando se aciertan las cuatro cifras y el signo. Así, una apuesta de $10.000 puede alcanzar un premio de $420 millones, sujeto a las retenciones que correspondan.

También existen otras posibilidades: acertar las últimas tres cifras y el signo paga 1.000 veces la apuesta, mientras que acertar las últimas dos cifras junto con el signo paga 100 veces.

Antes de reclamar cualquier dinero, se recomienda verificar los resultados oficiales y seguir las indicaciones del operador autorizado.

El comprobante permite identificar la fecha del sorteo y el valor registrado, información importante ante cualquier inquietud. El juego está dirigido únicamente a mayores de edad.