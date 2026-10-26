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Soldado sobrevivió seis días a la selva comiendo coco, tras un ataque con drones en Antioquia

El militar de 25 años desapareció tras un ataque con drones explosivos a manos de las disidencias de las Farc en Segovia, Antioquia.

Yhonay Díaz

octubre 26 de 2026
01:44 p. m.
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El soldado profesional Andrés Casterbondo, de 25 años, sobrevivió seis días perdido en las montañas de Segovia, en el nordeste de Antioquia, tras un ataque con explosivos lanzados mediante drones por parte de las disidencias de las Farc.

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Su única fuente de alimentación durante ese tiempo fue agua y coco.

Los hechos ocurrieron cuando Casterbondo y sus compañeros de tropa fueron sorprendidos por criminales que utilizaron tecnología de drones para lanzar explosivos contra la unidad militar.

En medio del ataque, el soldado quedó separado de su grupo y desapareció en la espesa vegetación montañosa de la región.

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Así fue como un soldado profesional sobrevivió seis días perdido en la selva

Durante los seis días de desaparición, el militar enfrentó condiciones extremas en un territorio conocido por su difícil geografía y presencia de grupos armados ilegales.

Casterbondo perdió por momentos la noción del espacio mientras luchaba por mantenerse con vida consumiendo únicamente agua y frutos de coco que encontró en la zona.

Antes de la misión, el soldado había conversado con su madre, Carmen Casterbondo, quien confesó haber sentido temor al conocer el destino de su hijo, consciente de los riesgos de la zona.

Días después, recibió la llamada que confirmaba la desaparición del soldado.

Seis días de incertidumbre, zozobra y preocupación, pero en los que nunca se perdió la fe ni la esperanza.

La determinación de regresar con su familia y el instinto de supervivencia fueron, según testimonios, los elementos que mantuvieron al soldado Casterbondo con vida durante esos días críticos en las montañas antioqueñas.

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¿Cómo está el soldado después de haber sido encontrado?

Actualmente, el soldado profesional recibe atención de personal médico especializado. Las autoridades militares confirmaron que se encuentra en perfecto estado de salud, considerando las circunstancias extremas que enfrentó.

En las próximas horas será trasladado a Barranquilla, donde podrá reunirse con su familia y, especialmente, abrazar a su madre, quien mantuvo la esperanza durante toda la búsqueda.

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