¿Cómo estimular los sentidos con alimentos cítricos, según los científicos?

Los alimentos cítricos contienen diferentes nutrientes que benefician directamente el organismo de las personas que los consumen. Investigaciones han identificado que estos pueden fortalecer el sistema inmunológico, la salud del corazón, la salud intestinal, entre otros beneficios.

Ante la importancia de su consumo diario, especialistas han hecho énfasis en las formas para poder implementar estos alimentos dentro de la dieta diaria y, de esta manera, estimular los sentidos. Según la dietista Julia Zumpano, citada por la Clínica Cleveland, estas son algunas de las recomendaciones para obtener el máximo beneficio nutricional de estas frutas.

Beneficios de los cítricos

Según Mayo Clinic, los cítricos, como las naranjas, los limones, las limas, los pomelos y las clementinas, son una excelente fuente de vitamina C que es capaz de fortalecer el sistema inmunitario, fortalece la salud de la piel, los huesos y los vasos sanguíneos.

Así mismo, beneficia la absorción de hierro cuando se consume junto a fuentes vegetales como hierro, frijoles, lentejas, verduras de hoja verde, entre otros. Estos alimentos contienen distintas fibras que reducen los riesgos de enfermedades cardíacas, el funcionamiento del sistema digestivo, alivia el estreñimiento, fuentes de potasio, entre otras vitaminas y minerales.

Cómo aumentar el consumo de cítricos

Expertos han recomendado su consumo gracias a su amplia conservación que facilita su transporte diario. Las naranjas o mandarinas pueden consumirse en cualquier momento del día gracias a su adecuada conserva a temperatura ambiente.

El pomelo puede ser utilizado como complemento para ensaladas verdes. Los limones y las limas se comen enteros, pero también pueden aportar buenos sabores a pescado, aderezos, ensaladas, postres o bebidas.

Científicos de Mayo Clinic sugirieron algunas recetas para mezclar estos alimentos con otros vegetales. Una de estas ensaladas contiene 6 tazas de hojas verdes mixtas, troceadas o picadas, 1 tomate mediano, picado, 5 cebolletas, picadas, 1 pepino, pelado y picado, 1 aguacate, pelado y en rodajas.

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Ocho beneficios clave de los cítricos

Según la Clínica Cleveland, los cítricos pueden reforzar el sistema inmunitario, ayuda a prevenir enfermedades crónicas, mejora la salud intestinal, protege el corazón, proporciona un aporte constante de energía, mejora el entrenamiento, ayuda a mantener un peso saludable y pueden prevenir los cálculos renales