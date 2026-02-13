CANAL RCN
Hospital Santa Sofía de Manizales opera urgencias al 300% de su capacidad en medio de crisis de salud

Noticias RCN

febrero 13 de 2026
06:32 p. m.
La situación del sistema de salud en Manizales continúa siendo crítica. El Hospital Santa Sofía, uno de los centros asistenciales más importantes de la capital de Caldas y del eje cafetero, reporta que su servicio de urgencias está funcionando al 300% de su capacidad, lo que ha generado un colapso en la atención de pacientes provenientes de diferentes municipios de la región.

Sobrecarga por falta de atención en otras instituciones

La sobreocupación se explica porque pacientes que no logran ser atendidos en otras IPS, como el Hospital de Caldas y la Clínica Abidanti, terminan llegando a Santa Sofía.

Esto ha convertido al hospital en el principal receptor de usuarios de todo el departamento, generando largas filas y retrasos en la atención. Además, la nueva EPS, actualmente intervenida, solo está autorizando servicios en esta institución, lo que aumenta la presión sobre sus instalaciones.

Deuda millonaria y riesgo de suspensión de servicios

Las directivas del hospital han advertido que, aunque la nueva EPS ha realizado algunos pagos mensuales, mantiene una deuda cercana a los 7.000 millones de pesos con el centro asistencial.

Esta situación financiera, sumada al colapso en urgencias, amenaza con la suspensión de servicios y agrava la crisis que ya se había presentado en años anteriores, cuando el hospital se vio obligado a frenar la atención a varias entidades de salud.

La comunidad y los pacientes expresan preocupación por la continuidad de la atención médica en la región, mientras las autoridades buscan soluciones para evitar que el sistema de salud en Manizales llegue a un punto de quiebre.

