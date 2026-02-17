CANAL RCN
Colombia Video

Madre de Kevin rechazó declaraciones del presidente Petro y MinSalud por muerte de su hijo hemofílico

La familia del menor de siete años denuncia que la Nueva EPS no entregaba medicamentos desde hacía dos meses y cuestiona la respuesta del Gobierno Nacional.

Noticias RCN

febrero 17 de 2026
02:23 p. m.
La muerte de Kevin Acosta, un niño de siete años con hemofilia desató una controversia nacional tras las declaraciones del presidente Gustavo Petro y el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quienes sugirieron responsabilidad familiar por permitirle usar su bicicleta.

RELACIONADO

La familia denuncia que la Nueva EPS dejó de entregarle medicamentos durante dos meses antes del fatal accidente.

"Se me murió mi hijo, la vida mía, mi ilusión y todo para mí (…) prácticamente él es el culpable, el mayor de los culpables", refiriéndose al presidente, y denunció que intentan lavarse las manos y trasladarle la culpa cuando es una gran mentira.

RELACIONADO

La dolorosa historia de Kevin, el niño con hemofilia que murió sin medicamentos

El caso comenzó cuando Kevin Acosta sufrió un golpe mientras montaba bicicleta. Su salud se complicó debido a la hemofilia no tratada.

La familia denunció que la atención médica no fue oportuna. "El traslado se hizo, pero ya cuando era demasiado tarde.

El presidente Petro declaró:

Si a un niño hemofílico no se le deja subir a la bicicleta, pues tiene menos riesgos". Por su parte, el ministro de Salud señaló que "es entendible que los niños que sufren de hemofilia pues tienen que estar restringidos en muchas de las actividades que pueden generarle un trauma violento.

RELACIONADO

Asociaciones de pacientes rechazaron declaraciones del Gobierno Nacional

Asociaciones de pacientes rechazaron con contundencia estas afirmaciones. El director de Fecoer, Diego Fernando Gil, habló del caso de Kevin y las recientes declaraciones del presidente y el ministro de Salud:

Es absolutamente indolente e inhumano que en medio de esta situación tan difícil para una familia se esté queriendo evadir una responsabilidad de un sistema que lamentablemente no le respondió a Kevin.

"Atribuirle al cuidado de la mamá cuando a este niño no se le estaba entregando el medicamento desde hace dos meses es absolutamente indignante, es triste", dijo Clemencia Mayorga, pediatra y presidente del Colegio de Médicos de Bogotá.

RELACIONADO

