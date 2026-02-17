Derecho a la salud no puede estar condicionado a los pacientes: minjusticia sobre caso de Kevin

El Gobierno ha vuelto a estar en la polémica tras el fallecimiento de Kevin Arley Acosta, niño de siete años que no recibió sus medicamentos para tratar la hemofilia.

Acosta estuvo dos meses esperando que La Nueva EPS le diera los fármacos. Es importante recordar que esta EPS está intervenida por el Gobierno y es una de las que más saldos en rojo ha tenido en cuanto a deudas.

Las palabras del presidente Petro y del ministro de Salud

Un día, el joven salió a montar bicicleta y tuvo un accidente en Huila. Dada su condición médica, la cual afecta la coagulación, sangró sin parar. La triste noticia llegó el 13 de febrero, cuando se informó su fallecimiento.

La medicación entonces era fundamental para su tratamiento, pero la tardanza de La Nueva EPS lo obstaculizó. El fallecimiento puso sobre la mesa nuevamente la crisis que vive el sector salud, que tiene a miles de pacientes en la cuerda floja por situaciones similares.

La controversia llegó durante el consejo de ministros del lunes 16 de febrero. El ministro de Salud, Alfonso Jaramillo, dio unas palabras que han generado rechazo: “La información que tenemos es que tuvo un accidente craneoencefálico y tuvo un accidente en bicicleta (…) Es entendible que los niños que sufren hemofilia tienen que estar restringidos de actividades que pueden generarle un trauma violento y un tema hemorrágico grave”.

A esto se sumó lo dicho por el presidente Gustavo Petro: “El esfuerzo está en prevenir. ¿Quiénes son las instituciones que deben prevenir? En primer lugar, obviamente la familia. Si se educa más, se está en mejores condiciones de prevenir. Si un niño hemofílico no se le deja subir a la bicicleta, pues tienen menos riesgos”.

¿Qué declaró el ministro de Justicia?

Este martes 17 de febrero, Jorge Iván Cuervo, ministro de Justicia, también se pronunció. Por un lado, declaró que el sistema debe atender a todas las personas, independiente de las conductas que hayan asumido en el caso del joven.

