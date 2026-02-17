CANAL RCN
“Se pudo haber evitado”: vicepresidente de la Liga Colombiana de Hemofílicos sobre la muerte de Kevin Acosta

El vicepresidente de la Liga, Manuel Santiago Ordóñez, desmintió el mito de que los pacientes hemofílicos deben limitar su vida cotidiana.

febrero 17 de 2026
11:10 a. m.
La muerte de Kevin Acosta, un niño de siete años con hemofilia severa, sigue generando indignación en el país.

El menor falleció tras no recibir a tiempo los medicamentos que requería para controlar su condición, luego de que la intervenida Nueva EPS no contratara un prestador de servicios para garantizar su tratamiento.

En entrevista con Noticias RCN, Manuel Santiago Ordóñez, vicepresidente de la Liga Colombiana de Hemofílicos, rechazó las declaraciones del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y del presidente Gustavo Petro, quienes sugirieron que la tragedia obedecía a otros factores.

“Estamos indignados. No es aceptable que digan que hay otros factores cuando Kevin dejó de recibir el tratamiento porque la EPS no contrató un prestador. En Colombia existe el medicamento y el manejo integral desde hace muchos años”, afirmó Ordóñez.

Pacientes en riesgo por falta de medicamentos

El dirigente advirtió que la crisis afecta a cientos de pacientes con hemofilia y otros trastornos de la coagulación, quienes desde diciembre no reciben sus medicinas.

“Esto los expone a graves riesgos de sangrado. Yo mismo tuve un sangrado ocular, otro paciente está en UCI por hemorragias nasales, y en Bucaramanga hay hospitalizaciones prolongadas por sangrados severos. Todo por no contratar un prestador. La tecnología existe, solo hay que contratarla”, señaló.

Sobre el caso de Kevin, Ordóñez explicó que el niño habría tenido mayores probabilidades de sobrevivir al accidente en bicicleta si hubiera contado con su tratamiento profiláctico.

“Posiblemente hubiera sido otra historia, porque su cuerpo habría tenido cómo contener la hemorragia y acceder a un tratamiento específico para hemofilia severa con inhibidores”, dijo.

“Los niños tienen derecho a jugar”

El vicepresidente de la Liga también desmintió el mito de que los pacientes hemofílicos deben limitar su vida cotidiana: “Cada ciudadano con hemofilia tiene derecho pleno a realizar sus actividades. Un niño tiene derecho a jugar. No se trata de restringirlo, sino de darle el medicamento para que pueda ejercer sus derechos como cualquier otro”.

Ordóñez hizo un llamado urgente al Gobierno y al interventor de la Nueva EPS: “Necesitamos que se contrate a los prestadores con las capacidades técnicas y profesionales para atender a los pacientes y evitar más catástrofes como esta. Es voluntad política y administrativa”.

