¿Cómo vencer la procrastinación? Recomendaciones desde la psicología

Entre sus causas más frecuentes se encuentran la falta de motivación, el miedo al fracaso y el perfeccionismo.

Procrastinación
diciembre 03 de 2025
12:41 p. m.
La procrastinación es el hábito de posponer tareas o responsabilidades importantes. Aunque parece inofensiva, puede afectar seriamente la productividad y el bienestar. Por eso, aquí le contamos qué es, por qué ocurre y cómo superarla.

¿Qué es la procrastinación?

Quienes procrastinan suelen ser conscientes de las consecuencias negativas de esta conducta, que pueden incluir problemas de salud, pérdida de oportunidades e incluso el abandono de proyectos.

Aunque es una actitud común, en algunos casos puede estar asociada a condiciones como depresión, trastorno obsesivo compulsivo (TOC) o trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH).

Entre sus causas más frecuentes se encuentran la falta de motivación, el miedo al fracaso y el perfeccionismo, factores que pueden frenar el avance y aumentar la sensación de bloqueo.

¿Cómo vencer la procrastinación?

  • Dividir las tareas en partes pequeñas: Fragmentar los pendientes en pasos más simples reduce la ansiedad y hace que el proceso sea más manejable.
  • Crear una versión preliminar: Hacer un borrador o una primera versión imperfecta disminuye la presión del perfeccionismo y permite avanzar.
  • Aceptar las propias decisiones y prioridades: Reconocer qué es realmente importante ayuda a organizar mejor el tiempo.
  • Eliminar distracciones: Identificar qué interrumpe la concentración y limitarlo es clave para mantener el enfoque.
  • Retomar las tareas sin culpa: En lugar de castigarse, es preferible adoptar una actitud positiva para continuar.
  • Hacer pausas activas: Alternar períodos de concentración con descansos breves reduce la fatiga y mejora el rendimiento.

La procrastinación puede convertirse en un obstáculo para alcanzar metas y objetivos personales, pero con estrategias adecuadas es posible superarla y recuperar el control del tiempo.

